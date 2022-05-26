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Илон Маск вышел на тропу войны против Билла Гейтса – что не поделили богатейшие люди планеты
Уже вскоре мы увидим, как стороны пытаются присоединить к себе как можно больше сторонников
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Не секрет, что за Илоном Маском всегда стояли большие деньги. Когда зелёное лобби только продавливало законы о выделении субсидий производителям электрокаров, миллиардер и филантроп уже активно финансировался государством. Но просто так заставить американцев покупать автомобили на аккумуляторах было сложно. Потребовались годы, что привело к идеализации фигуры Илона, ставшего кумиром для миллионов людей по всему миру. Судя по всему, в какой-то момент Маск забыл о своих корнях. Он решил, что всего добился сам, то и дело отпуская язвительные замечания в адрес руководства США. Точкой кипения стала попытка купить социальную сеть Твиттер, в рамках чего Илон пообещал создать условия для самовыражения и свободы слова для каждого.

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Не прошло и несколько часов, как представители ЕС заявили о невозможности полной свободы слова и демократии, поскольку некоторые высказывания могут противоречить европейским законам. Следом потянулась целая цепь из американских политиков, пытавшихся помешать Маску, ну а совсем недавно всё перешло в стадию открытого противостояния. Так, основатель Tesla заявил, что не будет голосовать за Республиканцев и нелицеприятно высказался в адрес Д. Байдена. Уже через несколько дней буквально из небытия выползла некая стюардесса. Дама уверяла, что миллиардер приставал к ней в 2018 году, вёл себя непристойно и делал неподобающие предложения. После чего дело решили замять, а стюардесса подтвердила факт получения компенсации в размере 250 000 долларов.

Мы предлагаем вам запасаться попкорном, ведь сегодня внутри США назревает настоящий раскол. Кто-то говорит о противостоянии Демократов и Республиканцев, но всё может быть куда глубже, ведь между элитами накопились фундаментальные противоречия. Немалая часть власть имущих устала от имперской политики США. Эти силы полагают, что подобные действия вредят бизнесу. Ну а старая школа рвётся в бой, всё больше затягивая петлю на шее у американских налогоплательщиков. Пока слишком рано говорить о том, кто победит, ведь большая часть заинтересованных сторон пока пытается дистанцироваться от происходящих перемен. Остаться в тени не выйдет, ведь сегодня в борьбу вступают титаны: Билл Гейтс против Илона Маска.

Много лет назад Билл Гейтс вместе со свой женой Мелиндой Гейтс создал благотворительный фонд, основной целью которого была борьба с болезнями, финансирование научных разработок и других благородных целей. Как оказалось, последнее время именно этот фонд спонсировал 11 НКО (некоммерческая организация), пытавшихся помешать продаже Твиттера Илону Маску. Журналисты раскопали данные о выделении сотен миллионов долларов под эти и многие другие цели, направленные на дискредитацию самого Илона и его целей. Проплачивались статьи, целью которых были обвинения Маска в некомпетентности. Поскольку борьба только началась, то пока ни одна сторона ещё не перешла к грязным методам, но всё впереди.

Ну а Билл Гейтс уже был замечен в игре на понижения против акций Tesla. Основатель Microsoft взял кредит 500 миллионов долларов на покупку ценных бумаг, а после сразу же избавился от них. Это привело к падению курса, после чего Билл снова выкупил акции, заработав немалую сумму денег. Это вызвало гнев Илона Маска, который открыто обвинил Гейтса в попытке ему навредить. Если вы следите за происходящим, то могли слышать, что основатель Tesla отреагировал на подобные действия Билла агрессивно, разместив смайлик в виде беременного мужчины. Здесь можно додумывать что угодно, но суть в том, что именно Гейтс считается лоббистом жёсткой цензуры в интернете. Ну и не исключено, что именно через подконтрольные основателю Microsoft фонды проводится политика излома гендерных различий между людьми. В данном случае уже не так важно, чего добивается Билл Гейтс, но противостояние может стать самым горячим событием последних лет.

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Мы бы посоветовали нашим читателям не обнадёживаться. Даже если победит ещё не сформировавшийся лагерь Илона Маска, кардинальных изменений в мире ожидать не стоит. По крайней мене, если они и будут, то очень медленные, а глобальное противостояние затянется на десятилетия.

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#илон маск #билл гейтс
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