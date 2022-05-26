Не секрет, что за Илоном Маском всегда стояли большие деньги. Когда зелёное лобби только продавливало законы о выделении субсидий производителям электрокаров, миллиардер и филантроп уже активно финансировался государством. Но просто так заставить американцев покупать автомобили на аккумуляторах было сложно. Потребовались годы, что привело к идеализации фигуры Илона, ставшего кумиром для миллионов людей по всему миру. Судя по всему, в какой-то момент Маск забыл о своих корнях. Он решил, что всего добился сам, то и дело отпуская язвительные замечания в адрес руководства США. Точкой кипения стала попытка купить социальную сеть Твиттер, в рамках чего Илон пообещал создать условия для самовыражения и свободы слова для каждого.
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Не прошло и несколько часов, как представители ЕС заявили о невозможности полной свободы слова и демократии, поскольку некоторые высказывания могут противоречить европейским законам. Следом потянулась целая цепь из американских политиков, пытавшихся помешать Маску, ну а совсем недавно всё перешло в стадию открытого противостояния. Так, основатель Tesla заявил, что не будет голосовать за Республиканцев и нелицеприятно высказался в адрес Д. Байдена. Уже через несколько дней буквально из небытия выползла некая стюардесса. Дама уверяла, что миллиардер приставал к ней в 2018 году, вёл себя непристойно и делал неподобающие предложения. После чего дело решили замять, а стюардесса подтвердила факт получения компенсации в размере 250 000 долларов.
Мы предлагаем вам запасаться попкорном, ведь сегодня внутри США назревает настоящий раскол. Кто-то говорит о противостоянии Демократов и Республиканцев, но всё может быть куда глубже, ведь между элитами накопились фундаментальные противоречия. Немалая часть власть имущих устала от имперской политики США. Эти силы полагают, что подобные действия вредят бизнесу. Ну а старая школа рвётся в бой, всё больше затягивая петлю на шее у американских налогоплательщиков. Пока слишком рано говорить о том, кто победит, ведь большая часть заинтересованных сторон пока пытается дистанцироваться от происходящих перемен. Остаться в тени не выйдет, ведь сегодня в борьбу вступают титаны: Билл Гейтс против Илона Маска.
Много лет назад Билл Гейтс вместе со свой женой Мелиндой Гейтс создал благотворительный фонд, основной целью которого была борьба с болезнями, финансирование научных разработок и других благородных целей. Как оказалось, последнее время именно этот фонд спонсировал 11 НКО (некоммерческая организация), пытавшихся помешать продаже Твиттера Илону Маску. Журналисты раскопали данные о выделении сотен миллионов долларов под эти и многие другие цели, направленные на дискредитацию самого Илона и его целей. Проплачивались статьи, целью которых были обвинения Маска в некомпетентности. Поскольку борьба только началась, то пока ни одна сторона ещё не перешла к грязным методам, но всё впереди.
Ну а Билл Гейтс уже был замечен в игре на понижения против акций Tesla. Основатель Microsoft взял кредит 500 миллионов долларов на покупку ценных бумаг, а после сразу же избавился от них. Это привело к падению курса, после чего Билл снова выкупил акции, заработав немалую сумму денег. Это вызвало гнев Илона Маска, который открыто обвинил Гейтса в попытке ему навредить. Если вы следите за происходящим, то могли слышать, что основатель Tesla отреагировал на подобные действия Билла агрессивно, разместив смайлик в виде беременного мужчины. Здесь можно додумывать что угодно, но суть в том, что именно Гейтс считается лоббистом жёсткой цензуры в интернете. Ну и не исключено, что именно через подконтрольные основателю Microsoft фонды проводится политика излома гендерных различий между людьми. В данном случае уже не так важно, чего добивается Билл Гейтс, но противостояние может стать самым горячим событием последних лет.
Мы бы посоветовали нашим читателям не обнадёживаться. Даже если победит ещё не сформировавшийся лагерь Илона Маска, кардинальных изменений в мире ожидать не стоит. По крайней мене, если они и будут, то очень медленные, а глобальное противостояние затянется на десятилетия.