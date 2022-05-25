В России стартовали первые поставки смартфонов и другой электроники в рамках параллельного импорта

Падение российского рынка электроники является беспрецедентным. Причины лежат не только в области санкций, когда производители заблокировали поставки, что привело к истощению запасов и росту цен из-за дефицита. Были и другие проблемы, часть из которых не решена до сих пор. Так, особую обеспокоенность поставщиков вызвало падение курса рубля, что привело к потере значительной части дохода. Мало того, поскольку Евросоюз начал вводить пакеты санкций, стали невозможны привычные пути поставок, а значит логистические цепочки пришлось выстраивать с нуля. Ну и прибавьте к этому снижение спроса, ведь во времена экономических потрясений многие предпочитают не тратить последние деньги на новые гаджеты.

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Переменных слишком много, поэтому предсказать сроки восстановления рынка крайне сложно. Эксперты сходятся во мнении, что сделать более точные выводы можно будет по итогам работы параллельного импорта. Вообще сам проект уже должен был стартовать, но до недавнего времени ни о каких фактах закупки санкционной продукции не было известно. В связи с этим отдельные торговые сети налаживали контакты с поставщиками из Китая и Казахстана, что позволило купировать дефицит, ну а цены пошли вниз. Сегодня пресс-служба «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о старте закупок по программе параллельного импорта. Точных данных о партнёрах и каналах, по которым пойдут поставки, не сообщается. Очевидно, что эта информация не попадёт в прессу, поэтому потребители смогут только догадываться о стране происхождении того или иного гаджета.

При этом в «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что техника Apple в рамках существующей программы поставляться не будет. Всё дело в том, что яблочники отслеживают перемещение каждого устройства, поэтому могут в любой момент заблокировать целую партию, ввезённую в страну с нарушением санкций. Эксперты отмечают, что сегодня перед торговыми сетями остро встала проблема сервисного обслуживания. Так, согласно правовым нормам действующего законодательства РФ, всю ответственность на себя должен взять продавец. Вот только есть сложности с поставками оригинальных запчастей, не говоря уже о сервисных центрах, которые и вовсе работают в непонятных условиях. Отдельно уточняется, что у Apple сегодня есть масса проблем на российском рынке. Новых поставок нет, а значит компании приходится закрывать фирменные магазины. Есть мнение, что подобные действия вызваны снижением спроса на продукцию яблочной компании.

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И вот здесь и начинается всё самое интересное. Официально Apple, Sumsung и многие другие товары на российский рынок не поставляют. Как стало известно, западные производители исправно сертифицируют новинки в РФ. Например, Apple отправила заявку на сертификацию ПК Mac Studio, а также продвинутого монитора Studio Display. Ну и добавьте сюда новый бюджетный смартфон iPhone SE третьего поколения. Samsung патентует Galaxy A04 и Galaxy A13s, а журналистам удалось обнаружить выдачу 12 сертификатов в адрес южнокорейской компании только за май. Отметим, что сертификаты считаются действующими на территории ЕАЭС, в состав которого входит Россия, Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения. Ну а поскольку легальные сертификаты сделают ввезённую продукцию из указанных выше стран сертифицированной, то производители могут создавать подходящие условия для возврата на российский рынок. Вы ведь уже читали, что именно этим сейчас занимаются западные игровые студии? Источник.