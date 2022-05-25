В ближайшее время ожидается возвращение и других разработчиков популярных компьютерных игр

Судя по всему, крупные игровые западные студии зря содержат штат менеджеров и аналитиков, которые просто обязаны предоставлять руководству реальные показатели продаж. В марте мы стали свидетелями настоящего исхода иностранных студий с российского рынка. Electronic Arts, Ubisoft и многие другие утверждали, что продажи игр в российском сегменте дают жалкие проценты, поэтому потеря рынка не будет существенной. В кратчайшие сроки игры пропали со всех цифровых площадок, но куда более суровый удар по любителям виртуальных развлечений нанесли Sony и Microsoft. Руководство этих компаний не только приняло решение остановить поставки консолей, но и заблокировать возможность покупать игр в цифровых магазинах.

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Как вы понимаете, у геймеров на ПК всегда будут торренты, где можно получить доступ к некоторым новинкам спустя дни и даже часы после их официального выхода. А вот у владельцев консолей всё намного сложнее, ведь альтернатив практически не осталось. Уже в мае мы видели, как Sony и Microsoft возвращаются на российский рынок, но и здесь не обошлось без проблем. Так, внести оплату за игры с помощью карт, выданных в РФ, невозможно, поэтому используются обходные способы пополнения виртуальных аккаунтов. После этого эти деньги используются для покупки игр и дополнений. Но если Sony и Microsoft уже начали тихи заползать на российский рынок, то крупные студии всё ещё раздумывают. Как сообщается, сегодня в Steam появились первые ласточки. Это ряд игр Rockstar, Electronic Arts, Ubisoft, Deep Silver и Techland. Пока библиотека не полная, но процесс пошёл, а значит уже вскоре будут доступны и другие игры. Что удивительно, ни одна студия не делала никаких официальных заявлений, а значит всё происходит по уже проторённому сценарию, когда западные компании предпочитают не афишировать свои действия.

Скорее всего, уже вскоре российские геймеры получат доступ ко всем играм, а сами студии не понесут наказания за свои действия. По этому поводу мнения геймеров разделились. Кто-то полагает, что платить неблагодарным иностранцам больше не нужно. Ещё раз отметим, что у владельцев компьютеров есть торренты, а вот консольшики не могут так поступить по вполне понятным причинам. Свою позицию пишите в комментариях, а мы опишем судьбу отдельно взятой студии, которая в ближайшие месяцы точно не вернётся в РФ.

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Речь идёт о CD Projekt Red. Согласно официальным данным польской студии, российский рынок приносил не меньше 7.5%. Вот только игры перестали покупать в Украине, а одновременно санкции были введены и против Беларуси. Ясно, что получается куда больше 10%, а это ну очень большой кусок пирога. Важно учитывать, что уход CD Projekt Red был крайне эмоциональным, а риторика агрессивной, а в результате стоимость акций польской студии посыпалась. Дела у CD Projekt Red и без этого шли плохо, ведь продажи Cyberpunk 2077 провалились, а новых игр не будет ещё несколько лет. На графике видно, что ценные бумаги продолжают демонстрировать антирекорды. В последний раз всё было так плохо в 2017 году, но тогда студия росла, а сегодня падает. При этом эксперты полагают, что предпосылок для разворота нет. CD Projekt Red подорвала доверие инвесторов, выручка за 2021 год рухнула в 5 раз по сравнению с 2020, а оптимистичный сценарий на 2022 предполагает, что будут проданы 4 миллиона копий игр. Кстати, руководство CD Projekt Red создало себе массу проблем. Например, почти готовый ремастер Ведьмака 3 был изъят у российской студии, а сроки его выхода теперь неизвестны. Посмотрим, с каким лицом после всего этого поляки будут продавать свои игры российским геймерам.