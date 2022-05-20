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Microsoft обещает не заставлять пользователей Windows 10 переходить на новую Windows 11
Microsoft официально начала рассылку Windows 11 на совместимые компьютеры
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Одной из главных причин, по которой Microsoft решила выпустить новую настольную операционную систему, стала необходимость повысить стабильность работы компьютеров. Известно, что несмотря на все старания софтверного гиганта, Windows 10 так и не стала эталонной, ведь количество ошибок и багов здесь превышает все доступные пределы. Программисты Microsoft пытаются решить всё новые проблемы, но сделать это практически нереально, ведь с каждым крупным обновлением число дыр растёт. Эксперты полагают, что главная причина заключается в том, что эта операционная система поддерживает слишком много оборудования, а в итоге протестировать сотни тысяч устройств на совместимость просто невозможно. Мало того, производители подобных устройств постоянно обновляют драйверы, а всё это просто невозможно контролировать.

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Ну а Windows 11 должна была стать эталонной, ведь Microsoft сильно ужесточила требования к компьютерам. Особый упор был сделан на процессоре. Например, если у вас камень Intel Core 7-го поколения и старше, то рассчитывать на полную совместимость не приходится. Несмотря на то, что после релиза прошло уже больше полугода, Windows 11 всё ещё не может похвастать хвалёной стабильностью. Пользователи постоянно сталкиваются с синими экранами, вылетами и старым глюками, многие из которых кочуют по компьютерам уже много лет. Ожидаемо, подобное отношение не могло вызвать ажиотажа у пользователей.

Известно, что на начало мая всего 19.7% от всех компьютеров работали на базе новой операционной системы. Особенно показательно выглядит активность в последние месяцы, ведь с марта по апрель включительно количество ПК на Windows 11 выросло всего на 0.6%. Судя по всему, в Microsoft пока не планируют отказываться от относительно абсурдных требований к процессорам. Как стало известно, планов по навязыванию новой операционной системы пока нет. Вместо этого уже в самое ближайшее время владельцы совместимых компьютеров под Windows 10 начнут получать сообщение о появлении доступного обновления.

Отметим, что Microsoft обещала сделать бесплатных переход на новую ОС доступным ещё в конце 2021 года. После этого сроки перенеслись на начало 2022, а после информация и вовсе исчезла с сайта. Сегодня стало известно о начале полноценного развёртывания, поэтому уже вскоре вы сможете увидеть всплывающее окно с предложением обновиться до Windows 11. Для многих наших читателей это будет простой способ, который позволит сохранить все файлы, драйверы и настройки без изменений, но нужно учитывать, что новая ОС нравится далеко не всем.

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Если у вас есть сомнения, обязательно изучите особенности Windows 11 прежде, чем решаться на обновление. Что до тех, у кого нет подходящего процессора, то вам стоит оставаться на Windows 10, поскольку Microsoft открыто признаёт, что не гарантирует выход драйверов и поддержку подобных для компьютеров. Для дома это не будет проблемой, а вот перевод нескольких десятков рабочих станций в офисе займёт массу времени и сил. Ну и самое время вспомнить о том, что корпоративный сектор фактически проигнорировал Windows 11. Эксперты полагают, что это может стать проблемой, ведь продажи явно не оправдывают ожиданий, а из-за огромного парка устаревших компьютеров число совместимого оборудования остаётся низким.

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#microsoft #windows 11
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