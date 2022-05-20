Microsoft официально начала рассылку Windows 11 на совместимые компьютеры

Одной из главных причин, по которой Microsoft решила выпустить новую настольную операционную систему, стала необходимость повысить стабильность работы компьютеров. Известно, что несмотря на все старания софтверного гиганта, Windows 10 так и не стала эталонной, ведь количество ошибок и багов здесь превышает все доступные пределы. Программисты Microsoft пытаются решить всё новые проблемы, но сделать это практически нереально, ведь с каждым крупным обновлением число дыр растёт. Эксперты полагают, что главная причина заключается в том, что эта операционная система поддерживает слишком много оборудования, а в итоге протестировать сотни тысяч устройств на совместимость просто невозможно. Мало того, производители подобных устройств постоянно обновляют драйверы, а всё это просто невозможно контролировать.

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Ну а Windows 11 должна была стать эталонной, ведь Microsoft сильно ужесточила требования к компьютерам. Особый упор был сделан на процессоре. Например, если у вас камень Intel Core 7-го поколения и старше, то рассчитывать на полную совместимость не приходится. Несмотря на то, что после релиза прошло уже больше полугода, Windows 11 всё ещё не может похвастать хвалёной стабильностью. Пользователи постоянно сталкиваются с синими экранами, вылетами и старым глюками, многие из которых кочуют по компьютерам уже много лет. Ожидаемо, подобное отношение не могло вызвать ажиотажа у пользователей.

Известно, что на начало мая всего 19.7% от всех компьютеров работали на базе новой операционной системы. Особенно показательно выглядит активность в последние месяцы, ведь с марта по апрель включительно количество ПК на Windows 11 выросло всего на 0.6%. Судя по всему, в Microsoft пока не планируют отказываться от относительно абсурдных требований к процессорам. Как стало известно, планов по навязыванию новой операционной системы пока нет. Вместо этого уже в самое ближайшее время владельцы совместимых компьютеров под Windows 10 начнут получать сообщение о появлении доступного обновления.

Отметим, что Microsoft обещала сделать бесплатных переход на новую ОС доступным ещё в конце 2021 года. После этого сроки перенеслись на начало 2022, а после информация и вовсе исчезла с сайта. Сегодня стало известно о начале полноценного развёртывания, поэтому уже вскоре вы сможете увидеть всплывающее окно с предложением обновиться до Windows 11. Для многих наших читателей это будет простой способ, который позволит сохранить все файлы, драйверы и настройки без изменений, но нужно учитывать, что новая ОС нравится далеко не всем.

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Если у вас есть сомнения, обязательно изучите особенности Windows 11 прежде, чем решаться на обновление. Что до тех, у кого нет подходящего процессора, то вам стоит оставаться на Windows 10, поскольку Microsoft открыто признаёт, что не гарантирует выход драйверов и поддержку подобных для компьютеров. Для дома это не будет проблемой, а вот перевод нескольких десятков рабочих станций в офисе займёт массу времени и сил. Ну и самое время вспомнить о том, что корпоративный сектор фактически проигнорировал Windows 11. Эксперты полагают, что это может стать проблемой, ведь продажи явно не оправдывают ожиданий, а из-за огромного парка устаревших компьютеров число совместимого оборудования остаётся низким.