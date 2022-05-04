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Пользователи потеряли интерес к Windows 11 – за 2 месяца прирост ПК на новой ОС составил всего 0.6%
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Осенью 2021 года состоялся официальный релиз настольной операционной системы Windows 11. Что любопытно, ещё год назад никто даже не знал о том, что в застенках Microsoft идёт разработка новой ОС. Инсайдеры писали о чём-то подобном, но акцент скорее делался на крупное обновление для Windows 10, тогда как слухам об операционной системе следующего поколения никто не верил. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь в 2015 году представители софтверного гиганта заявляли, что не планируют больше создавать новых ОС, вместо этого Windows 10 станет сервисной, получая улучшения несколько раз в год.

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Кому-то выход Windows 11 кажется логичным, тогда как другие до сих пор не понимают смысла в подобных действиях. И дело здесь даже не в деньгах, ведь по сути пока операционные системы почти не отличаются друг от друга. Скорее всего, уже через пару лет мы увидим глобальные изменения в более новой версии, но пока всё выглядит надуманным, а Windows 11 кажется очередной любительской оболочкой, которую нам предлагают купить за реальные деньги. Но оставим подобные рассуждения, ведь у Microsoft есть и более насущные проблемы.

Как оказалось, первые месяцы быстрого распространения прошли, а сегодня впору констатировать, что большая часть пользователей уже сделала свой выбор. Эксперты могут с нами поспорить, но есть все основания полагать, что ещё многие годы Windows 11 будет плестись в хвосте. И дело здесь не в решимости софтверного гиганта проталкивать новую ОС, ведь сделать это в текущих условиях нереально. Мы не зря упомянули, что большая часть пользователей выбор сделала, ведь остальные даже если сильно захотят не смогут перейти на Windows 11. Причина лежит в требованиях, которые напоминают бомбу замедленного действия.

Так, если ваш процессор был выпущен до 2018 года, то с высокой долей вероятности новая операционная система вам не светит. Никто не мешает проигнорировать предупреждения, но в таком случае придётся сделать это в ручном режиме, тогда как массовый пользователь привык к обновлениям по воздуху и не захочет терять доступ к тем или иным данным в ходе полной переустановки операционной системы. Не меньше проблем создаёт требование наличия системы защиты ТРМ 2.0. Пока ограничения ещё никак себя не проявили, что в конечном итоге Microsoft может воспользоваться данной функцией, что создаст для пользователей со старым железом массу неприятных сюрпризов.

Неудивительно, что всё это не прибавляет желания экспериментировать. На сайте AdDuplex появился новый отчёт, который даёт представление о распределении операционных систем. Он датируется первыми числами мая, что позволяет понять, как на самом деле обстоят дела у Windows 11. Как видите, всего 19.7% компьютеров работают на базе новой операционной системы. При этом за март прирост составил всего 0.2%, а за апрель около 0.4%. Больше 60% составляют пользователи двух последних версий Windows 10, ну а часть компьютеров всё ещё томятся на сильно устаревших редакциях.

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Если в ближайшее время в политике Microsoft ничего не изменится, то Windows 11 ждёт судьба других неудачных ОС. В то же время не исключено, что требования по железу будут скорректированы, что позволит ощутимо увеличить пользовательскую базу. В конце концов, кто откажется перейти с десятой версии операционной системы на одиннадцатую бесплатно?

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#microsoft #windows 11
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