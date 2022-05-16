Ввоз полупроводников в РФ будет значительно упрощён

Ни в одном списке антироссийских санкций со стороны США нет запрета на работу производителей электроники. Мало того, в апреле американское правительство дало пояснения относительно экспорта техники в РФ. Если обойтись без скучных деталей, то нет никаких законодательных запретов на работу в России. Именно поэтому когда оставшиеся западные компании покинули рынок, многие обыватели стали задавать вопросы об адекватности руководства полупроводниковых гигантов. В данном случае нам уже неважно, что заставило этих ребят уйти, но есть все основания полагать, что задумка западных политиков не увенчается успехом.

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Сегодня российские торговые сети и поставщики занимаются наращиванием поставок электроники по альтернативным каналам. Происходит это с переменным успехом, ведь цены и не думают возвращаться к рекомендованным. Вообще и здесь есть масса сложностей, ведь часть товаров уже доступна по ценам аналогичным на конец февраля, но ведь тогда курс доллара был другим, а значит в любом случае российские покупатели платят больше. Предполагается, что улучшить положение должен параллельный импорт, но пока он выйдет на максимальную мощность, не знает никто. Ещё раз повторимся, что сегодня делом поставок электроники заняты торговые сети, но нужен централизованный подход, позволяющий наладить постоянные поставки по близким к рыночным ценам.

Похоже, вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Так, стало известно о новой инициативе правительства РФ, в рамках которой создаются условия для упрощённого ввоза полупроводниковых изделий. Прежде всего сертификацию подобных товаров разрешат проводить не только лишь Центру по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России (ФСБ), но и ещё целому ряду структур. Это позволит снизить сроки прохождения таможенного контроля, а значит вскоре после ввоза в РФ электроника уже будет лежать на полках магазинов. На данный момент подробностей мало, но правительство уверяет, что правила для импортёров будут сильно упрощены.

Предполагается, что речь идёт о снижении таможенной ставки, упрощённой регистрации и снижении других требований смартфонам и компьютерной техники. Известно, что правительство планирует дать временные полномочия лицензирования и выдачи разрешительной документации отечественным отраслевым организациям. В правительстве не сомневаются, что такая мера пойдёт на пользу конечным покупателям. Доступность электроники улучшится, а цены снизятся, поскольку перебоев с поставками не будет.

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Особые условия ввоза получат полупроводниковые изделия, предназначенные для системообразующих российских компаний. Повторимся, что подробностей пока нет, но Михаил Мишустин полагает, что эти решения позволят избежать сбоев в работе ключевых государственных секторах экономики. Эксперты не сомневаются, что в выигрыше останутся не только поставщики, но и обычные покупатели. Первые смогут избежать целого ряда бюрократических проволочек, тогда как вторые надеются на снижение цен. Мы бы предложили относиться к подобным надеждам с критической точки зрения, ведь на носу глобальный экономический кризис, но надежда ведь умирает последней.