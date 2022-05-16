В Китае продажи смартфонов упали на 14.1% за 1 квартал 2022 года

Ещё десять лет назад крупные компании по всему миру могли спокойно работать, выплачивая владельцам акций дивиденды и вкладывая немалую часть в развитие и расширение бизнеса. Доходы росли медленно, но многие спокойно воспринимали такой ход вещей, ведь бизнес не терпит быстрых решений. Вот только в последнее десятилетие всё изменилось. Неясно, что стало триггером изменений, но во главу угла встала маржа. Ещё никогда автомобили, электроника, продукты питания и вообще основная часть потребительских товаров не стоила так дорого. При этом можно было бы понять, если бы это всё оказалось вызвано необходимостью выживать в критических условиях. На самом же деле чистая прибыль растёт, а доходы миллиардеров множатся с каждым годом.

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Похоже, что все вокруг забыли о социальной ответственности и правилах хорошего тона, ведь нам без зазрения совести вываливают шокирующие отчёты технологических гигантов, а после с грустью заявляют о необходимости поднять цены на следующее поколение продукции. А в это время зарплаты руководящего звена увеличиваются, а обычным работягам достаются крохи с их стола. Очевидно, что гигантам уровня Apple и Microsoft необходимо показывать инвесторам результаты своей работы, вот только сегодня эти самые результаты достигаются только за счёт роста цен для конечных покупателей.

В качестве причины появления грабительских расценок был назван дефицит полупроводников, что развязало руки производителям электроники по всему миру. В обычных условиях это привело бы нас к замедлению продаж, но только не в 2021 году, ведь пандемия коронавируса отправила миллионы людей на уделённую работу, а европейские страны и США и вовсе накачали свои экономики необеспеченными деньгами. Некоторые эксперты с опаской всматриваются вдаль, ожидая глобального экономического кризиса, а пока есть данные о резком снижении продаж компьютерной техники и смартфонов по всему миру.

Столь неожиданное заявление сделал Хайцзюн Чжао (Haijun Zhao), занимающий пост исполнительного директора китайского контрактного производителя полупроводников SMIC. По его словам, поставки продукции в 1 квартале обрушились во всём мире, но наиболее сильный удар пришёлся по Китаю. Дело в том, что именно здесь сосредоточены основные производства компьютерных комплектующих и смартфонов, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Поднебесная первая столкнётся с тем, что только предстоит пережить всему остальному миру. В качестве примера приводят продажи мобильных телефонов, сократившиеся в 1 квартале 2022 года на 14.1%, что стало рекордом за всю историю.

Ну а причин у подобного явления несколько. Прежде всего не нужно забывать о карантинных ограничениях, что привело к остановке предприятий и ухудшению экономического благосостояния как самих производителей, так и снижению налоговых отчислений в бюджет. В результате многие люди не готовы покупать дорогостоящую технику, перенаправляя свои сбережения на товары первой необходимости. Но есть и другая проблема. Как оказалось, крупные производители весь 2021 год накапливали полупроводники на собственных складах. Сегодня, когда спрос снизился, они не планируют закупать новую продукцию, поскольку намерены вначале использовать личные запасы.

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Ну и одним из ключевых факторов стали глобальные потрясения, сформировавшиеся после вступления в силу антироссийских санкций. Каналы поставок находятся под давлением, а США и ЕС оказывают давление на многие компании по всему миру. Чем всё закончится, предсказать сложно, поскольку мы находимся только в самом начале глобального противостояния крупнейших экономик планеты.