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Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
Еврокомиссия официально разрешила странам Европы покупать российский газ по предложенным РФ условиям
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Уже в самое ближайшее время в Европу начнут прибывать танкеры со сжиженным газом из США. Обычно, они идут в Китай, Южную Корею и другие страны Азиатского региона, поэтому пока неясно, как отреагируют на такую шутку традиционные покупатели, ведь Америка может поставить строго фиксированное количество СПГ. Очевидно, что эти бреши будет закрывать кто-то другой, поэтому США рискуют потерять часть потенциальных клиентов в попытке испортить жизнь России. Пока официальных комментариев со стороны Китая не было, поэтому остаётся только посмотреть на то, как отреагирует на подобные изменения газовых потоков рынок.

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Эксперты отмечают, что поставки СПГ в Европу только кажутся хорошей идеей для политических элит ЕС. Дело в том, что поступающий газ нуждается в обработке и только после этого может поступить в трубы потребителей, а ведь есть ещё и нехватка производств для превращения СПГ в привычный трубный газ. И вот здесь и появляется главная проблема, ведь после доставки через океан и переработки, газ будет стоить намного дороже, чем существующие предложения. Мало того, ранее американские политики уже заявляли, что готовы перенаправить танкеры с СПГ в Европу только в том случае, если получат более выгодное предложение. Как всё это будет реализовываться, мы увидим уже этим летом, а пока Европа судорожно ищет возможность отказаться от российского газа.

Пока РФ не вводила никаких ограничений, а европейцы уже почувствовали рост тарифов. Впереди тёплое лето, но не нужно забывать, что Европа закупала немалую часть энергии в России, а после ухода Латвии и Литвы из российской энергосистемы, страны Балтии оказались в сложном положении. Сюда прибавьте непрекращающиеся попытки Украины испортить жизнь Германии  (отключение 1/3 прокачки газа) и поляков, внезапно перекрывших газовую трубу немецким потребителям. Поскольку хороших идей пока не предвидится, Еврокомиссия придумала абсурдный план. Так, европейские депутаты хотят установить предельную цену на российский газ, выше которой ни один потребитель закупать его у Москвы не будет. Представьте себе ситуацию: в ходе очередного роста стоимости газа до 2000 долларов, Норвегия будет исправно получать платежи по правильным ценам, а вот Россия получит только 1500 долларов (любая согласованная цена). Всё это прямо сейчас обсуждается в кулуарах Еврокомиссии, а депутаты, похоже, совершенно оторвались от реальности.

Напомним, весь апрель Евросоюз упирался, отказываясь покупать газ за рубли. Мы видели выступления лидеров стран, которые прямо говорили, что никогда не пойдут на российские провокации. К концу апреля ничего интересного не произошло, а страны ЕС продолжили переглядываться, не желая становиться в первых рядах на оплату за рубчики. На начало мая российское правительство рапортовало, что 14 газовых компаний Европы уже провели оплату в рублях и 20 открыли новые счета, изучая документацию. Неясно, что по этому поводу предпримет Польша и Болгария, официально отказавшиеся от российского газа. До недавнего времени обе страны получали газ реверсом, но новые санкции со стороны Польши вступают в противоречие с любыми попытками провести оплату в РФ. Вообще создаётся впечатление, что поляки так быстро приняли санкционный пакет только с одной целью – ограничить себя от соблазна покупать российский газ. Это похоже на поведение выздоравливающего алкоголика, который выкинул кошелёк с деньгами, чтобы не купить по пути домой бутылочку ирландского виски.

Но есть и хорошие новости. Так, на заседании Еврокомиссии было принято общее заявление, в рамках которого официально разрешили всем странам ЕС покупать российский газ за рубли. Еврокомиссия полагает, что это не нарушает никаких санкций, поэтому газовые компании ЕС не столкнуться с проблемами на территории Евросоюза. Не обошлось без некоторых уточнений. Так, импортёры должны открыть счета в евро и долларах в Газпромбанке, перевести туда деньги, а после сообщить российской стороне о полном исполнении обязательств. Что после этого будет с деньгами делать российская сторона, Европу не волнует. Удивительно, но всё это прекрасно согласуются с требованиями правительства РФ, которые были озвучены ещё в начале апреля.

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Получив такое прямое разъяснение, Германия, Венгрия, Италия и Франция оказались удовлетворены формулировкой, а вот Польша сообщила о некоторых юридических вопросах. Остальные страны пока сделали вид, что ничего не произошло, поскольку чётких разъяснений по открытию рублёвых счетов не получали. Ну а в качестве вишенки на торте прозвучало заявление Германии, которая подтвердила, что санкциями не запрещено газовым европейским компаниями открывать несколько счетов в Газпромбанке.

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#санкции #газ
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