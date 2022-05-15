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Геймерские видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 20%
Скидки на видеокарты всё ещё есть, но цены снижаются намного медленнее, чем нам бы с вами хотелось
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Когда смотришь на цену GeForce RTX 3090 Ti, то невольно задаёшься простым вопросом: а стоит ли вообще тратить такие огромные деньги на видеокарту? Нет никаких сомнений, что среди наших читателей найдутся те, кто придумает как минимум 10 логичных оправданий подобных трат, но большинство просто разведёт руками, ведь 270 тысяч рублей – эту внушительная сумма даже для жителей Москвы. Представьте себе, как относятся к подобным излишествам в регионах, где средняя заработная плата в разы ниже.

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С нашей точки зрения, покупка GeForce RTX 3090 Ti оправдана только в том случае, если у вас действительно есть лишние деньги. А вот в случае, если вы тянетесь из последних сил, берёте кредиты и планируете себе во всём отказывать, то стоит присмотреться к другому ценовому сегменту. Сегодня мы предлагаем купить одну из видеокарт стоимостью до 100 000 рублей. Учтите, что часть указанных в нашем списке графических чипов ещё месяц назад стоила на 30 000 рублей и дороже, ну а в будущем должна ещё подешеветь.

Начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Если сравнивать эту видеокарту с более дорогими графическими чипами NVIDIA, то можно сделать вывод, что это идеальное решение для разрешения 2К. Вообще никто не запрещает вам экспериментировать с 4К, но в данном случае придётся ограничиться средневысокими настройками графики. В некоторых играх количество кадров будет падать ниже 60 fps, но это тот самый компромисс, на который вы идёте, когда вместо 170 000 рублей и GeForce RTX 3080 Ti покупаете GeForce RTX 3070 Ti за 100 тысяч.

Radeon RX 6700 XT ровно на 10 тысяч дешевле. Здесь производительность ощутимо ниже, но для владельцев мониторов с разрешением 2К есть смысл сэкономить. Количество кадров у вас будет всегда выше 60 единиц, а качество графики можно выставить на высокие и максимальные настройки. С трассировкой лучей здесь не всё гладко, но если для вас важнее производительность, а не зелёная наклейка с шильдиком NVIDIA – смело берите Radeon RX 6700 XT.

Если экономия ваше второе имя, то можно присмотреться к GeForce RTX 3070. Поскольку разница в реальных играх с Radeon RX 6700 XT здесь минимальна, то большинство наших читателей с высокой вероятностью выберет именно видеокарту NVIDIA. Нам кажется, что у AMD всё же есть весомое преимущество в виде более скоростной видеопамяти (16 000 Гбит/с против 14 000 Гбит/с), ну и не забывайте, что этой самой видеопамяти у красных на 4 Гб больше. Во многих играх всё это будет незаметно, но спустя пару лет вы точно почувствуете, что 8 Гб маловато. Да, это именно тот скрытый потенциал AMD, о котором все так любят шутить.

За 79 тысяч рублей можно взять GeForce RTX 3060 Ti. Здесь уже не до 4К, ведь даже в 2К во многих требовательных играх потенциала данной видеокарты для максимальных настроек графики уже не хватит. А вообще нам кажется, что профессиональные эксперты из профильных изданий слишком много внимания уделяют максимальным настройкам графики. Очень часто понизив требования на средневысокие можно получить почти одинаковую картинку, а вот количество кадров от этого вырастет значительно. Скидка на данную модель составила 20%. 

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Последняя видеокарта в нашем списке – GeForce RTX 3060. Кто-то считает, что это один из самых удачных графических чипов NVIDIA 2021 года, в то время как другие уверяют, что это настоящий провал. Именно от того, как вы относитесь к GeForce RTX 3060 будет зависеть ваш интерес к данной видеокарте. Нам кажется, что нужно скинуть ещё хотя бы 15 000 рублей, и только после этого GeForce RTX 3060 станет действительно интересна. Вот только нас с вами никто не спрашивает. Ну а раз цена понемногу снижается, то всё идёт в правильном направлении. Будем надеяться, что курс Эфира не станет расти, ведь майнеры снова могут испортить жизнь геймерам.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3060 ti
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