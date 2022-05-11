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Американская экономика трещит по швам – крупнейшие IT-компании США подешевели на $1 триллион
Пузырь, который годами преподносился в качестве ключевых достижений американской экономики, может лопнуть
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Когда несколько лет назад некоторые эксперты говорили о приближающемся глобальном экономическом кризисе, многие из нас отмахивались, ссылаясь на то, что ничего подобного не случится. В конце концов позади уже несколько подобных встрясок, но каждый раз всё завершалось возвращением в прежнее русло и ростом экономики. Вполне возможно, что теперь всё будет иначе, ведь на кону большая игра, а речь даже не о деньгах, а о переделе сфер влияния, ведь теряющий контроль над миром гегемон способен на самые разрушительные шаги с целью вернуть всё на круги своя. В этом аспекте кажется странным, что именно США расшатывали лодку стабильности. Логика предполагает, что правительство этой страны должно было прикладывать массу усилий к поддержанию дипломатических контактов с потенциальными противниками. Как вы прекрасно знаете, дядюшка Сэм почему-то решил, что самый верный шаг, это создавать условия для саморазрушения стран, когда число горячих точек растёт, а мировая экономика надувается за счёт виртуальных активов.

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Именно такая тактика привела к тому, что в какой-то момент Apple и Amazon вдруг стали стоить больше 3 триллионов долларов. Эксперты по обе стороны океана констатировали, что это ненормально, поскольку реальная ценность компаний как минимум в 10 раз ниже, а находящиеся в их распоряжении активы – это по большей части такие же фантики в виде ценных бумаг технологических корпораций. Настало время платить по счетам. Согласно данным торгов, за несколько последних биржевых дней американские технологические компании просели на 1 триллион долларов. Начало было положено 4 мая, когда ФРС повысила ключевую ставку до 1%. Не желая нагнетать панику регулятор отметил, что несмотря на рост инфляции более жёсткие меры предприниматься не будут. Для понимания сути происходящего перечислим компании, ставшие главными жертвами развернувшегося кризиса:

  • Apple – 220 миллиардов долларов
  • Microsoft – 189 миллиардов долларов
  • Tesla – 199 миллиардов долларов
  • Amazon – 173 миллиарда долларов
  • Alphabet – 123 миллиарда долларов
  • NVIDIA – 85 миллиардов долларов

Аналитики фиксируют отток капитала из технологических компаний, ну а основную выгоду извлекут более надёжные сегменты экономики. Вы удивитесь, но в США вдруг вспомнили, что производство продуктов питания намного стабильнее смартфонов. В перечне компаний, которые сегодня стали привлекательными для инвестирования значатся: Campbell Soup (консервированные супы), General Mills и J.M. Smucker (весь спектр пищевых продуктов). Список неполный, но даже он позволяет понять, что рынок меняется.

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В такие моменты обычные люди ждут от крупных экспертов разъяснений, но похоже эти ребята не планируют говорить правду. Индекс S&P 500 за первые 4 месяца 2022 года просел на 16%, общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 13%, а индекс MSCI Asia Ex-Japan закрыл торги вторника с 16% снижением. Ну а эксперты уверяют, что это нормальная коррекция, а вместо поиска тихой гавани нам нужно продолжать вливать свои деньги в мыльные пузыри. По их мнению, ключевая стратегия – покупать. Медвежий рынок рано или поздно уступит дорогу быкам, а значит позднее можно отыграть все потери. Мы не станем спорить с аналитиками крупного инвестиционного фонда Kleinwort Hambros, но, по нашему мнению, американская экономика трещит по швам. США годами рассказывали небывалом росте, который происходил за счёт надувания гигантов типа Apple. Что случится, когда стоимость этих компаний снизится хоты бы в 3 раза, не знает никто.

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#экономика
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