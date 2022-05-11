Если у вас нет постоянного доступа к сети интернет, то установить новую операционную систему будет сложно

Windows 11 стала доступна ещё в октябре 2021 года, после чего начала победоносное шествие на компьютеры по всему миру. И всё бы было хорошо, но уже первые пользователи заметили, что отличий между десятой и одиннадцатой версией почти нет. Это приводит нас к очевидным выводам, что Microsoft преследовала простую цель: заработать побольше денег, ведь крупный капитал нуждается в постоянном росте. Одновременно с этим пришли и плохие новости, ведь ключевым требованием для установки новой операционной системы стало наличие процессора, выпущенного в 2018 году и новее.

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Как стало известно, это не могло не сказаться на популярности новой ОС, ведь за март и апрель 2022 года количество активных компьютеров на Windows 11 выросло всего на 0.6%. Эксперты отмечают, что значительная часть пользователей, планировавших в 2021 году перейти на последнюю версию настольной операционной системы, уже сделали это. Получается, что сегодня нужна более спокойная политика, ведь по факту никаких проблем у старых процессоров с совместимостью нет, а всё это надуманные сложности. Вот только у Microsoft на этот счёт есть своё мнение.

В очередной тестовой сборке Windows 11 за номером 22616, выпущенной 5 мая 2022 года, появилась неприятная функция, способная похоронить новую ОС. Так, если у вас нет прямого подключения к интернету, то установить Windows 11 вы просто не сможете. В какой-то момент потребуется войти в личный аккаунт Microsoft, либо создать новый. Если раньше было позволено использовать локальную учётную запись, либо вовсе продолжить установку в автономном режиме, то теперь без входа в учётную запись не обойтись. Стоит учитывать, что представители софтверного гиганта предупреждали о подобных планах ещё в феврале, но тогда казалось, что локальную учётную запись всё же оставят.

Массовый выпуск редакции Windows 11 №22H2 случится во второй половине 2022 года ближе к зиме. Это значит, что пока возможность использования локальной учётной записи остаётся. Кстати, это верно не во всех случаях, ведь уже сегодня установка Windows 11 Home требует только онлайн-активации. А вот менять условия для корпоративных версий (Enterprise) пока не будут. Неясно, вызовет ли это рост популярности подобных систем, либо пользователи предпочтут вернуться на десятую версию.

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В любом случае есть масса проблем с таким нововведением. К примеру, автор данного материала использует широкополосный интернет, который заведён в дом с помощью кабеля. Соответственно, каждый раз, когда запускается операционная система, нужно нажать на подключение с вводом логина и пароля. Можно сделать эту процедуру автоматической, но это не меняет дела. Уже много лет подобную задачу выполняет роутер, а в компьютер идёт постоянное подключение, но есть много людей, которые до сих пор живут без роутеров. Даже если игнорировать правовые основы, когда пользователь имеет право не пользоваться учётной записью, возникает очевидная проблема с доступом к интернету.