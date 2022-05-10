Стоит ли менять старый процессор, если вы покупаете мощную видеокарту? Давайте разбираться

Несколько дней назад автор данного материала случайно зашёл в комментарии в один из популярных материалов на нашем сайте, где увидел обмен мнениями на тему процессоров. Один из пользователей уверял, что старичок Core i5-2500K до сих пор является отличным процессором, менять который он не намерен. Якобы, нужно всего лишь докупить видеокарту, после чего можно ещё несколько лет спокойно сидеть на перспективном железе родом из 2011 года. Что же, в конце 2011 года автор данного материала стал счастливым владельцем данного камня, после чего несколько лет успешно разгонял его до экстремальных тактовых частот. Увы, но героям прежних лет пора на покой, поэтому на место второго поколения заступило шестое, которое было быстро заменено на Core i7-7700K, но это уже другая история.

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Если вы до сих пор верите в то, что процессор 11-летней давности справляется со всеми играми с хорошей видеокартой, то мы предлагаем вам посмотреть результаты тестирования Core i3-2120. Напомним, перед вами 2-ядерный бюджетник из далёкого 2011 года, который разгонялся до скромных 3.3 ГГц и уже тогда мог предложить технологию многопоточности. Камень стоил 120 долларов и был чрезвычайно популярен. Для чистоты эксперимента была выбрана не старая видеокарта 2011 года, а вполне живая GeForce GTX 1080 Ti. А сейчас давайте рассмотрим результаты теста, проведённого блогерами с канала zWORMz Gaming.

На этот раз мы даже не будем считать среднее количество кадров, ведь результаты настолько плохие, что смотреть на них без боли просто невозможно. Прежде всего отсылаем вас в наш недавний материал, где можно оценить производительность GeForce GTX 1080 Ti в паре с процессором Ryzen 9 5900Х. Для ленивых: примерно те же игры дают стабильно больше сотни кадров в секунду, а теперь поднимите глаза выше и посмотрите на таблицу. Относительно хороший показатель можно получить только в CSGO, Valorant и Fortnite, но даже здесь настройки графики пришлось снижать до средненизких. В большинстве игр количество fps не достигает стабильных 60 единиц, а в Cyberpunk 2077 игра превращается в настоящую муку.

В COD Warzone вас убьют ещё до того, как вы обнаружите противника, ну а в легендарную Red Dead Redemption 2 вообще играть без слёз невозможно. И всё это на низких настройках графики. В то же время, комплект GeForce GTX 1080 Ti + Ryzen 9 5900Х даёт в 3 раза больше fps, а значит у нас потеря до трёх раз на ровном месте. Но и это ещё не всё. Как оказалось, в предыдущем тесте настройки графики установлены на максимальные, а значит просадки по количеству кадров и вовсе критические.

Нам кажется, что игровой компьютер не может работать с процессором 11-летней давности. По-хорошему нужно менять камень раз в 3-4 года, но многие геймеры делают это гораздо чаще. Здесь никаких претензий нет, лишь бы вам подобные обновления позволяло ваше финансовое положение. Что до Core i3-2120, то он сильно устарел и может использоваться исключительно в роли печатной машинки и офисного компьютера. Если у вас нечто подобное завалялось, то мы призываем вас не жадничать, ведь ничего хорошего затея с экономией не даст.

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