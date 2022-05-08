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Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
На что способен старый флагман GeForce GTX 1080 Ti в 2022 году? Давайте разбираться
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Как это не прискорбно, за сегодня за 45 000 рублей вы в лучшем случае можете купить видеокарту GeForce RTX 3050. Только не подумайте, что мы считаем этот графический чип плохим. На самом деле самая бюджетная карта с трассировкой лучей NVIDIA имеет целый ряд преимуществ, но очень сильно переоценена производителем. В любое другое время она стоила бы не больше 200 долларов, но это только эталонная версия, тогда как партнёры предлагали бы компактные модели с одним кулером за 180 вечнозелёных. Поскольку мы живём в мире, который только начал приходить в себя от криптолихорадки, то и цены на геймерскую продукцию соответствующие. Судя по инсайдерским утечкам, серия GeForce RTX 4000 будет ещё дороже, поэтому мечтать о возврате к нормальным ценам не приходится.

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Вообще на многих рынках видеокарты уже почти достигли рекомендованной стоимости. Это значит, что жители США могут купить GeForce RTX 3050 за 250 долларов, тогда как наши читатели вынуждены тратить на неё около 700 долларов. Можно сколько угодно рассказывать нам о последствиях санкций, но нам кажется, что во многом такое положение вызвано нежеланием магазинов скидывать цены. Есть опасения, что геймеры тут же раскупят все оставшиеся на полках видеокарты, а новых завозов не так уж и много. Найти виновных сложно, поэтому мы попытаемся потратить условные 45 000 рублей максимально эффективно. Нам кажется, что самой быстрой видеокартой на вторичном рынке за 45 000 рублей является GeForce GTX 1080 Ti. Это уже побывавший во многих сражениях флагман, который переживает вторую волну майнинга. Именно поэтому, если вам очень сильно не повезёт, то вы можете напороться на видеокарту, которая уже несколько лет без устали копает Эфир. Но об этом ниже.

Блогеры с канала zWORMz Gaming решили изучить потенциал GeForce GTX 1080 Ti. Мы остановимся на нескольких играх отдельно. Авторы тестировали видеокарту как с трассировкой лучей, так и без. Мы полагаем, что использование трассировки в данном случае неправомерно, ведь у видеокарты нет специализированных блоков, поэтому давайте обойдёмся без спорной технологии, разобрав чистый результат. И вот здесь всё действительно прекрасно. Так, в Battlefield V в разрешении 1080р (все игры в таком разрешении) удалось получить внушительные 170 кадров в секунду. Картинка сочная, а качество графики высокие. В Cyberpunk 2077 выставив графику на высокие можно добиться 80 fps, что выглядит настоящим подарком судьбы, ведь игра крайне требовательна к железу.

В Metro Exodus и вовсе на максималках вышло больше 180 кадров в секунду, а в Control на средних – 80 fps. Здесь визуальная составляющая не такая впечатляющая, но игра славится тем, что способна положить на лопатки даже новые флагманы в 4К. В Watch Dogs Legion даже после установки ползунка графических настроек на Ultra вышло 110 кадров в секунду, ну а Shadow of the Tomb Raider при аналогичных условиях – 135 fps. Самая новая Ghostwire Tokyo также не стала для старого флагмана проблемой, поскольку на максимальных настройках удалось выжать с GeForce GTX 1080 Ti немалые 130 кадров в секунду.

Отметим, что аналогичные показатели даёт гораздо более дорогая GeForce RTX 3060 Ti. Это значит, что сегодня вы можете очень эффективно вложить свои деньги, но нужно учитывать важный момент. Мы уже писали, что большинство видеокарт GeForce GTX 1080 Ti длительное время работало на фермах. Мы рекомендуем вам взвесить все за и против, а после тщательно протестировать видеокарту. Ни в коем случае не доверяйте доставку по почте. Вы никогда не сможете оценить состояние такой сложной детали на ощупь. Именно поэтому приходите в гости к владельцу или зовите его к себе. Запасайтесь целым арсеналом программного обеспечения, и только после получения положительного результата, решайтесь на покупку. Как вы сами видите, риск вполне оправдан. Главное не превратить покупку в лотерею, ведь по ту сторону экрана могут скрываться мошенники. Помните об этом.

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#видеокарты #geforce gtx 1080 ti #тесты
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Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
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