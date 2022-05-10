Если вы уже два года ждёте появления на рынке видеокарт третьего игрока, то должны знать, что не одиноки. Миллионы геймеров по всему миру с воодушевлением восприняли новость о планах Intel вывести полноценную линейку графических чипов с целью прямой конкуренции с уже существующими продуктами NVIDIA и AMD. Первое время появлялись обнадёживающие утечки, а инсайдеры рассказывали нам о невероятной мощи линейки ARC Alchemist (тогда ещё даже названия не было), но после пошли печальные известия. Переносы, отмены и игры в молчанку привели к тому, что даже в середине второго квартала 2022 года нам не известно, когда вообще ждать появления перспективных решений производства Intel на прилавках магазинов. Все сроки вышли, а недавно официально сообщили о планах выпустить три графических чипа к концу мая или началу июня. Почитать об этом вы можете в нашем материале, мы же заметим, что А380, А580 и А750 не только окажутся дороже своих прямых конкурентов, но и вообще непонятно когда поступят в продажу в Европе.
реклама
Сегодня у нас ещё один разочаровывающий официальный релиз. На этот раз руководство Intel радостно сообщает о том, что релиз настольных видеокарт серии А3 всё же состоится во втором квартале, но только в пределах материкового Китая. Графические чипы получат ОЕМ-сборщики систем, которые и будут нести видеокарты ARC Alchemist в массы. Представители Intel уверяют, что выбрали регион как наиболее оптимальную стартовую площадку. Якобы, бюджетные компьютеры там пользуются особым спросом, а доступ к комплектующим открыт и может позволить быстро наладить сборку готовых системных блоков. А вот относительно графических чипов А5 и А7 всё куда запутаннее. Продажи их должны начаться с развёртыванием масштабирования, а вот со сроками просто беда. В релизе указанно, что случится это должно уже этим летом, но нет никаких указаний на глобальность и уж тем более привязки к конкретным срокам.
Можно сделать простой вывод: у Intel просто нет достаточного количества мощностей. Попытка заручиться поддержкой TSMC оказалась неудачной. Дело в том, что серия ARC Alchemist основана на 6-нм технологическом процессе, который не является массовым. Если у вас остались какие-либо сомнения, то поищите в продаже ноутбуки с новой серией процессоров Ryzen 6000 – Rembrandt. К примеру, суперскоростной Ryzen 9 6900HS оснащённый продвинутой графикой Radeon 680M доступен в нескольких моделях по всему миру (тот же 6-нм техпроцесс).
Возвращаясь к Intel отметим, что пока нет даже примерных данных появления в продаже новой линейки видеокарт. Инсайдеры указывают на проблемы с драйверами, поэтому пока у программистов Intel есть чем заняться. Что до прогнозов аналитиков, то есть мнение, что мы скорее увидим новые линейки NVIDIA RTX 40 и AMD RX 7000, чем ARC Alchemist. В любом случае синие должны вынести правильные уроки. Уже во второй половине 2023 года Intel обещает освоить 7-нм техпроцесс. В данном случае речь именно о технологических нормах, а не о том, как маркетологи просят нас называть подобные решения. Вполне возможно, что вторая серия видеокарт Intel станет более массовой, что до первой, то пока предпосылок ожидать сколько-нибудь масштабных продаж, нет.