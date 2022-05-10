Это уже третий перенос, а значит мы и вовсе можем не увидеть первую серию видеокарт ARC Alchemist

Если вы уже два года ждёте появления на рынке видеокарт третьего игрока, то должны знать, что не одиноки. Миллионы геймеров по всему миру с воодушевлением восприняли новость о планах Intel вывести полноценную линейку графических чипов с целью прямой конкуренции с уже существующими продуктами NVIDIA и AMD. Первое время появлялись обнадёживающие утечки, а инсайдеры рассказывали нам о невероятной мощи линейки ARC Alchemist (тогда ещё даже названия не было), но после пошли печальные известия. Переносы, отмены и игры в молчанку привели к тому, что даже в середине второго квартала 2022 года нам не известно, когда вообще ждать появления перспективных решений производства Intel на прилавках магазинов. Все сроки вышли, а недавно официально сообщили о планах выпустить три графических чипа к концу мая или началу июня. Почитать об этом вы можете в нашем материале, мы же заметим, что А380, А580 и А750 не только окажутся дороже своих прямых конкурентов, но и вообще непонятно когда поступят в продажу в Европе.

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Сегодня у нас ещё один разочаровывающий официальный релиз. На этот раз руководство Intel радостно сообщает о том, что релиз настольных видеокарт серии А3 всё же состоится во втором квартале, но только в пределах материкового Китая. Графические чипы получат ОЕМ-сборщики систем, которые и будут нести видеокарты ARC Alchemist в массы. Представители Intel уверяют, что выбрали регион как наиболее оптимальную стартовую площадку. Якобы, бюджетные компьютеры там пользуются особым спросом, а доступ к комплектующим открыт и может позволить быстро наладить сборку готовых системных блоков. А вот относительно графических чипов А5 и А7 всё куда запутаннее. Продажи их должны начаться с развёртыванием масштабирования, а вот со сроками просто беда. В релизе указанно, что случится это должно уже этим летом, но нет никаких указаний на глобальность и уж тем более привязки к конкретным срокам.

Можно сделать простой вывод: у Intel просто нет достаточного количества мощностей. Попытка заручиться поддержкой TSMC оказалась неудачной. Дело в том, что серия ARC Alchemist основана на 6-нм технологическом процессе, который не является массовым. Если у вас остались какие-либо сомнения, то поищите в продаже ноутбуки с новой серией процессоров Ryzen 6000 – Rembrandt. К примеру, суперскоростной Ryzen 9 6900HS оснащённый продвинутой графикой Radeon 680M доступен в нескольких моделях по всему миру (тот же 6-нм техпроцесс).

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Возвращаясь к Intel отметим, что пока нет даже примерных данных появления в продаже новой линейки видеокарт. Инсайдеры указывают на проблемы с драйверами, поэтому пока у программистов Intel есть чем заняться. Что до прогнозов аналитиков, то есть мнение, что мы скорее увидим новые линейки NVIDIA RTX 40 и AMD RX 7000, чем ARC Alchemist. В любом случае синие должны вынести правильные уроки. Уже во второй половине 2023 года Intel обещает освоить 7-нм техпроцесс. В данном случае речь именно о технологических нормах, а не о том, как маркетологи просят нас называть подобные решения. Вполне возможно, что вторая серия видеокарт Intel станет более массовой, что до первой, то пока предпосылок ожидать сколько-нибудь масштабных продаж, нет.