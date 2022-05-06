Цены будут даже выше, чем предлагают ключевые игроки здесь и сейчас

Грустная сага о видеокартах Intel продолжается. Ещё год назад уверенность руководства компании в способности отхватить ощутимую долю игрового рынка казалась многим экспертам реальной. Ещё бы, ведь нам открыто вещали о том, что линейка будет иметь низкие цены и отличную производительность. Уже тогда было ясно, что соревноваться с GeForce RTX 3080 никто не планирует, но была надежда, что уже в 2022 году синие смогут расправить плечи, расталкивая неповоротливых конкурентов. Чем ближе был релиз, тем меньше информации попадало в прессу. К концу первого квартала, когда официально в продажу должны были поступить видеокарты, тишина сменилась разочарованием. Инсайдеры сообщали, что у Intel есть целый ряд проблем, начиная от недостаточного количества самих графических чипов и заканчивая кривыми драйверами. Почитайте здесь о том, что происходит с программным обеспечением уже выпущенных графических чипов семейства ARC Alchemist (мобильный сегмент).

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Предполагалось, что флагманом линейки станет видеокарта А780. Вначале слухи прочили ей противостояние с GeForce RTX 3080, но в какой-то момент всё стало слишком непонятно, поэтому сегодня сложно предсказать, сможет ли такая видеокарта вообще появится на рынке. Что до её производительности, то с учётом низкого выхода годных чипов, говорить об этом не приходится. Но есть всё же и относительно хорошие новости. Сообщается, что до конца лета текущего года в продажу поступит линейка дискретных видеокарт. Речь идёт о трёх графических чипах: А380, А580 и А750.

Первый будет доступен немного позднее и должен выйти в июле. Ожидается, что он станет прямым конкурентом бюджетной GeForce GTX 1650, получив рекомендованную цену в 150 долларов. Очевидно, это откровенно неразумное предложение, которое не будет интересно ни одному здравомыслящему человеку. Уже сегодня в европейских магазинах за 160 долларов лежит Radeon RX 6400, которая значительно быстрее GeForce GTX 1650, поэтому логика Intel в данном случае от нас ускользает. А580 должен конкурировать с GeForce RTX 3050. Удивительно, синие планируют продавать свой кривой графический чип на 30 долларов дороже того, что уже давно доступно на рынке. Учитывая проблемы с драйверами нам кажется, что А580 получит либо бумажный анонс, либо незначительную первую партию.

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Ну и самой быстрой видеокартой призвана стать А750, которую выставят против GeForce RTX 3060. Вообще это крайне удачный графический чип NVIDIA, вот только его официальная цена равняется 319 долларов, тогда как Intel планирует продавать свою видеокарту за 350. В этой ситуации возникает слишком много вопросов к руководству компании, которое планирует войти на новый рынок с более дорогими ценами, чем предлагают уже находящиеся там игроки. Учтите, что в последнее время видеокарты дешевеют на всех ключевых рынках, а в Европе и США многие модели уже почти приблизились к рекомендованным ценам. Это сильно усложняет задачу Intel. А вообще такое ощущение, что даже там уже не верят в успех первой линейки. Может тогда всё отменить и заняться производством процессоров?