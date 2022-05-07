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Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
Хакеры взломали блокировку хешрейта NVIDIA LHR, а видеокарты могут ощутимо подорожать
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Очень часто действия крупных компаний расходятся с их громкими заявлениями. Очевидно, что задача любого руководителя состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег, но сделать это без лояльного отношения пользователей просто нереалистично. Это значит, что покупатель одежды должен быть доволен обновкой, а владелец смартфона того или иного бренда никогда больше не вернётся к нерадивому производителю. В 2021 году мы стали свидетелями того, как разрушились сразу два фанатских мифа, каждый из которых руководство крупных компаний активно поощряли годами.

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Прежде всего речь об AMD. Все вокруг знают, что красные продают свою технику дешевле конкурентов, при этом ещё и могут предложить преимущества по скорости. Годами это было главной причиной, по которой люди отдавали предпочтение продукции AMD вместо брендового Intel или NVIDIA. С выходом нового поколения процессоров всё изменилось, ведь впервые за многие годы обойдя конкурента, Лиза Су не только не снизила цены, но и повысила их, что стало для потенциальных покупателей настоящим шоком. Не менее печальным стало поведение Дженсена Хуанга, когда он начал продавать видеокарты из-под полы майнерам, поощряя такое же поведение у партнёров. Этот парень всегда говорил о том, что делает всё ради геймеров. Статистика продаж говорила, что большую часть выручки дают графические чипы для облачных вычислений, но нам всё равно хотелось верить главе NVIDIA. В какой-то момент зелёные даже пошли на поводу у геймеров, выпустив обновлённые версии всех графических чипов с блокировкой от майнинга.

Неясно, планировали ли в NVIDIA, что заплатка LHR так долго продержится, но нам кажется, что она предполагалась в качестве временного решения. Эксперимент затянулся, но, похоже, доморощенные хакеры всё же взломали мудрёный алгоритм. Как сообщается, разработчики NiceHash выпустили обновлённую версию программы для добычи Эфира, отличительность чертой которой является возможность полного отключения блокировки хешрейта. Напомним, изначально LHR снижала эффективность до 50%, после программным путём удалось вернуть 70% доходности, ну а сейчас видеокарты GeForce RTX 3000-й серии могут копать Эфир в полную мощность.

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Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Отдельно указывается, что пока возникли проблемы с бюджетной GeForce RTX 3050 и обновлённой версией GeForce RTX 3080 на 12 Гб. Судя по всему, там применяется более продвинутая версия LHR. Несмотря на это результат кажется тревожным, ведь это может привести к новой волне криптолихорадки. Давайте к примерам. Ещё вчера видеокарта GeForce RTX 3080 Ti копала Эфир с эффективностью 85 MH/s, ну а сегодня способна давать немалые 117 MH/s. Неясно, как всё это скажется на доступности видеокарт в магазинах. В российской рознице цены ещё даже близко не снизились до рекомендованных, тогда как в США и ЕС это случилось. Если предположить, что майнеры начнут скупать видеокарты для добычи Эфира, то стоимость графических чипов снова может пойти вверх. Исключать этот не стоит, ведь майнеры на ровном месте получили прибыль в 30%. Пока ключевым препятствием, снижающим риски майнинговой лихорадки, является приближение Proof of Stake (PoS). Увы, если выгодность добычи начнёт расти вместе с курсом Эфира, то фермеров будет не остановить.

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#майнинг #nvidia lhr
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