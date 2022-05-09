Кажется, что достаточно только подтолкнуть Биткоин, и он отправится в затяжное пике

Американская экономика нуждается в оздоровлении. Эту фразу мы то и дело слышим не один десяток лет. Несмотря на очевидные факты, когда необходимо сосредоточиться на возврате госдолга, ФРС не только не приняла каких-либо мер для стабилизации, но и активно печатает новые доллары. Ну а 2020 год стал рекордным, когда было нарисовано 30% от всей эмиссии доллара. Для любой другой страны это обернулось бы крахом, но в США были уверены, что смогут и дальше спокойно потреблять блага цивилизации, в то время как большая часть планеты получит мощный удар по своей экономике. Отметим, что удара никто не отменял, но есть все основания полагать, что даже обычные американцы столкнуться с последствиями неэффективной работы ФРС.

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Поскольку огромная инфляция по итогам 2021 года стал очевидной, предпринимаются скромные шаги по решению насущных вопросов. За первые четыре месяца ключевая ставка выросла до 1%, что слишком мало в данной ситуации, но белые воротнички уверены в правильности выбранного курса. Как оказалось, даже этого достаточно для появления панических настроений на американских биржах. Индексы падают, а первым на роль мальчика для битья выбран Биткоин. Обратите внимание на график ниже. Как видите, ещё 4 мая цифровое золото торговалось на отметке в 40 000 долларов. На тот момент мы слышали много оптимистичных прогнозов, но ситуация такова, что на утро 9 мая курс первой криптовалюты обвалился ниже 34 тысяч долларов и закрепился на отметке 33 500.

Кто-то из экспертов вспомнил о существовании криптозимы, тогда как другие уверяют, что она уже здесь, а всё происходящее – это нащупывание дна, после чего будет мощный отскок. Пожелаем этим ребятам здоровья, ведь по некоторым данным ждать возврата Биткоина к рекордным позициям можно будет только к началу 2025 года. Речь о халвинге, с которым многие эксперты связывают все взлёты и падения цифрового золота. Если это действительно так, то следующие несколько лет инвесторам придётся перейти в режим длительного ожидания. Но вернёмся к текущему положению, а оно не внушает оптимизма.

Вчера стало известно о попытке крупных майнеров слить накопленные за 3 месяца монеты, а сегодня эксперты констатируют, что так называемый индекс страха и жадности находится на отметке "экстремальный страх". Поясним, когда инвесторы и обычные держатели уверены в светлом будущем Биткоина, то значение уходит в зелёную зону, ну а сегодня у нас максимально красная полоса. По опыту прошлых лет аналитики полагают, что на носу большой обвал, ведь чем больше теряет Биткоин, тем меньше к нему доверия, а значит момент излома уже близок. Как только панические настроения охватят ощутимую часть рынка, курс начнёт падать без привязки к политике РФС и происходящему на бирже. Пока ситуация находится в опасной плоскости, но Киты имеют все инструменты для небольшого разворота. Ну а что случится на самом деле, мы узнаем уже в ближайшие дни.

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Как вы можете убедиться, падает весь рынок, а не один Биткоин. Обратите внимание на недельный обвал, свидетельствующий о начале затяжного кризиса. Абсолютно все криптовалюты из топ 10 потеряли больше 10%, а некоторые и вовсе лишились четверти стоимости.