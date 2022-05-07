Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
Цены на игровые видеокарты медленно снижаются
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 почти за 40 тр
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр

Сегодня мы с вами изучали наиболее перспективные процессоры, которые могут стать сердцем компьютера для игр и рабочих задач. Как мы могли убедиться, некоторые камни больше годятся для новых сборок, тогда как процессоры AMD больше подходят в качестве обновления уже готового компьютера. Что бы вы не выбрали, любой из указанных камней будет себя лучше чувствовать с хорошей видеокартой, которая способна раскрыть потенциал пусть и не самых дорогих, но весьма неплохих чипов.

реклама

Сегодня мы не будем вас уговаривать брать флагманы, ведь во многих ситуациях это абсолютно глупая затея. Посудите сами, всего 5% геймеров обладают мониторами с разрешением 4К. Именно так, флагманы покупают только затем, чтобы не только ощутить невероятную производительность и больше сотни кадров в секунду, но и с целью опробовать всё это в разрешении 4К. Ну а поскольку в большинстве случаев на руках у обычных пользователей 1080р или 2К, то мы предлагаем присмотреться к перспективным видеокартам за разумную цену.

Самым оптимальным, но и самым дорогим графическим чипом в этой категории будет Radeon RX 6700 XT. Единожды потратив 90 тысяч рублей, вы за три года забудете о существовании лагов, подвисаний и любых других проблем, с которыми ежедневно сталкиваются другие геймеры. Максимальные настройки в 2К вам обеспечены. Учтите, что в последнее время Radeon RX 6700 XT ещё и немного подешевела. Нам кажется, что в течение мая цены должны ещё немного упасть, но ожидать фантастических скидок мы бы не стали.

GeForce RTX 3070 – это достойный конкурент с прекрасным потенциалом. При прямом сравнении с Radeon RX 6700 XT, видеокарта NVIDIA окажется немного медленнее, но любители технологий оценят преимущество в трассировке лучей. Увы, но волшебные лучики способны улучшить далеко не каждую игру, но даже спустя несколько лет после релиза Ray tracing всё ещё находится в начале пути, поэтому вы можете стать одним из тех, кто начнёт пользоваться технологией в первых рядах.

В последнее время российские магазины устанавливают на GeForce RTX 3060 более гуманные ценники. 66 тысяч далеки от рекомендованных 320 долларов, но на фоне общего падения поставок и санкций это один из наиболее разумных вариантов. С разрешением 2К будет туговато, поэтому мы рекомендуем эту видеокарту тем, кого устраивает 1080р.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Намного дешевле GeForce RTX 2060. Нужно учитывать, что разница в производительности между двумя последними видеокартами доходит до 30%, поэтому вам стоит подумать над тем, стоит ли экономия в 13 тысяч рублей потери такого большого количества потенциала. Советы давать мы не будем, особенно в том случае, если вы собрали всего 50 тысяч и уже не можете выделить на игры ничего. Фанатам AMD можем предложить Radeon RX 6600. Здесь немного выше производительность, но намного ниже эффект от трассировки лучей. Вообще Radeon RX 6600 отличается низким энергопотреблением, поэтому может рекомендоваться как на самые бюджетные системы, так и для перспективных сборок. Не всем нравятся графические чипы производства AMD, именно поэтому мы стараемся предложить вам достойную альтернативу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #скидки
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Первые игровые тесты AMD Radeon RX 6950 XT показали преимущество над NVIDIA GeForce RTX 3090
Опубликованы изображения MSI Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio и ASRock Radeon RX 6950 XT Formula OC
NVIDIA оштрафовали на $5 500 000 за сокрытие информации о продаже видеокарт майнерам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть ли смысл в покупке дорогой видеокарты – суперфлагман GeForce GTX TITAN спустя 9 лет в тесте WG
8
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
54
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
201
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
35
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
50
Wolfenstein 3D сегодня исполнилось тридцать лет
5
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
4
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит дешевле 90 000р
11
Bloomberg: следующий пакет санкций ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Европе
42
Рынок NFT рухнул на 92 процента
11
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Videocardz: флагманская Radeon RX 6950 XT, опередившая RTX 3090 Ti, получит ценник в 72 тыс. рублей
18
Криптобиржа Coinbase вводит ограничения для граждан РФ
10
Outriders до сих пор не окупила расходы на свою разработку
4
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
В России началось строительство завода, способного выпускать процессоры по 28-нм техпроцессу
19
В США скоро начнут чипировать людей - компания Synchron тестирует интерфейс "мозг-компьютер"
5
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
45
Курс доллара опустился ниже 73 рублей на Aliexpress
40
Появились новые подробности о сроках выпуска видеокарт Intel, их позиционировании и цене
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
24
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
20
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
9
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
21

Сейчас обсуждают

Вежливый_Пaладдин
00:49
Какой нахуй газ в убогих деревеньках? https://www.google.com/maps/@57.7384591,40.8023468,3a,36.7y,193.77h,90.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLmjxh1OZkHLvrGcVn0hPNA!2e0!7i13312!8i6656
Разработка Mafia IV ведётся на движке Unreal Engine 5
Alex23
00:46
чуваки палит реальное говно не берите, потом вспомните меня добрым словом.
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
KENDOR
00:43
Куда не зайду везде ты, прям как в анекдоте. Отвлекись уже от России, начинай строить план, как огребать от "братьев" западных (Поляков) будете, им-то есть что вам предъявить. Только не забудь, братья...
Посол КНР в России заявил, что торговля технологиями между двумя странами значительно возрастет
[Zero]
00:42
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
Будильник
00:42
опять этот долбанный клоун с тупыми фотошоп- картинками...
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
Леди Яга
00:42
Там в конфиге аж два терабайтных 970 evo. Очень любопытно как их установили на MSI Z97S SLI Plus с одним портом M2 Сдается мне что это очередные "тесты феникса"
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
jiobeilchob
00:40
Я против реальной войны между землекопами. Это мерзко и является атавизмом уже. Как ни прискорбно сознавать это, но Украина - это просто предлог. Но за экономической мне нравится наблюдать. Пендостану...
Разработка Mafia IV ведётся на движке Unreal Engine 5
Xardazzz
00:39
дочь офицера?
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
Черный Русский
00:36
Ты ослиная голова! Баксов нет в стране. На какие млрды забиты склады? Хуuло ещё решило газ за рубли продавать, так ещё меньше поток иностранной валюты стал в страну. Или ты думаешь нам за рубли кто-то...
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
Вежливый_Пaладдин
00:35
Тот самый Кирби который вещал о "флагмане своим ходом"? А потопленные корыта это минус десант на Одессу а не просто 500 орков на дне. А без Одессы доступ к морю не перекрыть. Ну, там все связано, тебе...
Разработка Mafia IV ведётся на движке Unreal Engine 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем