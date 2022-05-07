Цены на игровые видеокарты медленно снижаются

Сегодня мы с вами изучали наиболее перспективные процессоры, которые могут стать сердцем компьютера для игр и рабочих задач. Как мы могли убедиться, некоторые камни больше годятся для новых сборок, тогда как процессоры AMD больше подходят в качестве обновления уже готового компьютера. Что бы вы не выбрали, любой из указанных камней будет себя лучше чувствовать с хорошей видеокартой, которая способна раскрыть потенциал пусть и не самых дорогих, но весьма неплохих чипов.

реклама

Сегодня мы не будем вас уговаривать брать флагманы, ведь во многих ситуациях это абсолютно глупая затея. Посудите сами, всего 5% геймеров обладают мониторами с разрешением 4К. Именно так, флагманы покупают только затем, чтобы не только ощутить невероятную производительность и больше сотни кадров в секунду, но и с целью опробовать всё это в разрешении 4К. Ну а поскольку в большинстве случаев на руках у обычных пользователей 1080р или 2К, то мы предлагаем присмотреться к перспективным видеокартам за разумную цену.

Самым оптимальным, но и самым дорогим графическим чипом в этой категории будет Radeon RX 6700 XT. Единожды потратив 90 тысяч рублей, вы за три года забудете о существовании лагов, подвисаний и любых других проблем, с которыми ежедневно сталкиваются другие геймеры. Максимальные настройки в 2К вам обеспечены. Учтите, что в последнее время Radeon RX 6700 XT ещё и немного подешевела. Нам кажется, что в течение мая цены должны ещё немного упасть, но ожидать фантастических скидок мы бы не стали.

GeForce RTX 3070 – это достойный конкурент с прекрасным потенциалом. При прямом сравнении с Radeon RX 6700 XT, видеокарта NVIDIA окажется немного медленнее, но любители технологий оценят преимущество в трассировке лучей. Увы, но волшебные лучики способны улучшить далеко не каждую игру, но даже спустя несколько лет после релиза Ray tracing всё ещё находится в начале пути, поэтому вы можете стать одним из тех, кто начнёт пользоваться технологией в первых рядах.

В последнее время российские магазины устанавливают на GeForce RTX 3060 более гуманные ценники. 66 тысяч далеки от рекомендованных 320 долларов, но на фоне общего падения поставок и санкций это один из наиболее разумных вариантов. С разрешением 2К будет туговато, поэтому мы рекомендуем эту видеокарту тем, кого устраивает 1080р.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 98" Samsung 4K - 3 419 000р Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Намного дешевле GeForce RTX 2060. Нужно учитывать, что разница в производительности между двумя последними видеокартами доходит до 30%, поэтому вам стоит подумать над тем, стоит ли экономия в 13 тысяч рублей потери такого большого количества потенциала. Советы давать мы не будем, особенно в том случае, если вы собрали всего 50 тысяч и уже не можете выделить на игры ничего. Фанатам AMD можем предложить Radeon RX 6600. Здесь немного выше производительность, но намного ниже эффект от трассировки лучей. Вообще Radeon RX 6600 отличается низким энергопотреблением, поэтому может рекомендоваться как на самые бюджетные системы, так и для перспективных сборок. Не всем нравятся графические чипы производства AMD, именно поэтому мы стараемся предложить вам достойную альтернативу.