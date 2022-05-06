А ещё можно купить Core i5-11600KF всего за 26 490 рублей

Так уж сложилось, что есть процессоры, которые лучше использовать для новых сборок, тогда как в продаже имеются идеальные кандидаты на обновление готовой системы. Если говорить о первом случае, то это прежде всего связано с ценой комплектующих и желании получить перспективный компьютер, который в будущем также можно будет обновить. Например, в 2021 году состоялся переход между поколениями, когда впервые пользователям стала доступна оперативная память стандарта DDR5. Предполагается, что даже через несколько лет вы сможете усилить свою сборку за счёт более мощного процессора. В худшем случае просто нужно будет заменить материнскую плату, а оперативная память останется. А вот с апгрейдом не всё так просто. Здесь выгоднее всего смотреть в сторону AMD. Платформа АМ4 вышла давно, а владельцев первого поколения процессоров Ryzen предостаточно. Сегодня у них есть отличный шанс усилить свой компьютер благодаря более мощным камням последнего поколения.

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Получается, что цена самого процессора не всегда играет решающее значение в чём мы сегодня и убедимся. Предлагаем вам изучить подборку от 6 мая, выбрав наиболее подходящий для вас камень, или собрать что-то новое. Начнём с неумирающего Ryzen 7 5800X. Нам кажется, что это и есть тот идеальный кандидат на обновление производительной системы, о котором мы говорили выше. Стоит такое удовольствие 33 590 рублей, но нужно ещё докупить хороший кулер. По сравнению с Ryzen 7 1700X, налицо огромный скачок в производительности. Особенно заметно это будет в играх с использованием неплохой видеокарты.

А вот Core i5-12600 – это как раз тот случай, когда есть возможность собрать действительно продвинутый игровой компьютер, не потратив на это целое состояние. Это нетребовательный камень, который намного холоднее версии с разблокированным множителем. При этом здесь доступна тактовая частота в 4.8 ГГц, что позволяет получать высокие показатели в играх. Можно обойтись простеньким кулером, как и бюджетной материнской платой. Не нужно ломать голову над оперативной памятью, а всё остальное зависит от ваших потребностей.

Core i7-11700F неплох как для новой сборки, так и для обновления вашей системы, на которой томится что-то типа Core i3-10300. Увы, вы не получите огромного прироста производительности в играх, но 8 ядер могут сыграть решающую роль в рабочих задачах, поэтому такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов. А вообще Core i7-11700F интересен тем, что магазины пытаются избавляться от материнских плат прошлого поколения. Это позволяет взять как откровенно бюджетную модель, так и что-то среднее, но с неплохим потенциалом за небольшие деньги.

Впервые ниже 30 000 рублей опустился Ryzen 7 5700G. Здесь вас ждут все преимущества архитектуры Zen 3 вкупе с лучшей интегрированной графикой на планете. Это звучит громче, чем есть на самом деле, ведь встроенный графический чип не позволяет играть во все современные игры. И всё же, это отличное предложение, которое позволяет собрать универсальный компьютер без серьёзных вложений.

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Категорически не советуем Core i5-12500. С нашей точки зрения, это какой-то непонятный процессор, который вообще никому не нужен. Если вы хотите сэкономить, то есть Core i5-12400. В случае, если вам нужно что-то помощнее – берите Core i5-12600. Можно доплатить и взять версию с разблокированным множителем, но вы это знаете и без нас. Что до Core i5-12500, то он выглядит странно, а стоит дорого. Если вы не готовы платить 30 000 рублей за Core i5-12600, то мы вам настоятельно рекомендуем взять Core i5-11600KF. Под него придётся купить материнскую плату подороже, но в данном случае каждый рубль у вас окупится. Если не пожадничать пару сотен рублей на эффективную систему охлаждения, то процессор можно ещё и разогнать, а разница в производительности будет доходить до 20%. Словом, даже если мы говорим о процессоре прошлого поколения, то камень с разблокированным множителем всегда будет впереди более нового, ограниченного по TDP и разгону. Помните об этом, когда планируете сборку нового системного блока или обновление уже текущего компьютера.