Сборка созвучна песне: я его слепила из того, что было. Хотя получилось вполне играбельно

Несколько дней назад мы с вами могли ознакомиться с любопытным роликом, в рамках которого блогер Даниил Герасимов (Daniil Gerasimov) купил 14 старых системных блоков за 36 000 рублей. Предполагалось, что внутри обнаружится что-то ценное, но по итогу продавец вычистил все относительно дорогие комплектующие, оставив внутри настоящих хлам. Что-то из этого удалось продать, тогда как некоторые другие железки будут ещё долго пылиться на складе в поисках нового хозяина. Вообще самым ценным экземпляром среди всего этого мусора оказался процессор Core i3-2100. Камень был выпущен в начале 2011 года и уже тогда считался одним из самых бюджетных вариантов на рынке. Он получил 2 ядра и обладал технологией многопоточности, разгоняясь в пиковых нагрузках до 3.1 ГГц. Поскольку ничего более ценного внутри 14 системных блоков нарыть не удалось, то решено было сделать сборку на основе указанного выше процессора.

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Вообще абсолютно все комплектующие супербюджетной сборки ранее были частью одного из злосчастных 14 компьютеров и только системный блок является новым, но об этом позднее. В качестве материнской платы использовалась бюджетная модель на чипсете H61. В 2022 году хотелось бы поставить 8 Гб оперативной памяти, но абсолютно все линейки из 14 компьютеров были по 2 Гб на каждую. В итоге решено было не нарушать целостность эксперимента. Блок питания на 500 Вт пришёл в мастерскую прямиком из китайского подвала. Системе бы хватило и 300 Вт, но зачем отказывать себе в приятных мелочах? Поскольку самой быстрой видеокартой из всего хлама оказалась бюджетная GeForce GT 440, то решено было использовать именно её. Графический чип здесь работает на 128-битной шине и вооружён всего 1 Гб видеопамяти. Блогер использовал жёсткий диск из кучи мусора, но при желании можно купить SSD на 128 Гб, цена которого будет укладываться в общую логику сборки.

А вот с корпусом блогер погорячился. Нам кажется, что один только корпус стоит дороже всей остальной сборки, но Даниил Герасимов заявил, что ему просто нужно было протестировать купленный системный блок. После быстрой настройки был запущен тест видео в разрешении 4К. Первое время наблюдались глюки, но потом компьютер привык к нагрузкам и стал нормально работать, выдавая стабильные 24 кадра в секунду. Следом пошли игровые тесты. Первый – World of Tanks. Как оказалось, на низких настройках графики в разрешении 1080р сборка смогла выдать чуть больше 100 кадров в секунду. Примерно столько же удалось выжать из CS:GO. Блогер попробовал играть с включённым потоком видео, но это снизило fps до минимума.

По мнению мастера, в качестве корпуса вы легко можете использовать коробку из-под обуви. Это отличное решение для экономных геймеров, ведь всё остальные вместе с твердотельным накопителем вам обойдётся в 8-10 тысяч рублей. При желании примерно такие же комплектующие можно найти на вторичном рынке. Главное убедиться в их стабильной работе, но это уже тема для другого материала.

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