Удалось ли блогеру Даниилу Герасимову отбить вложения? А вот ответ на этот вопрос читайте в нашем материале

Время от времени наши читатели и блогеры сайта выкладывают тесты собственных сборок. Кому-то нравится запускать игры, другие предпочитают синтетику, но особой популярностью пользуются ретросборки. Несколько блогеров, тщательно выискивают наиболее редкие комплектующие, рассказывая об ушедших героях прошлых лет. Очевидно, что подобные материалы не направлены на заработок, а создаются только потому, что авторам нравится копаться в старом железе. Особенно приятно взять несколько полумёртвых компьютеров и сделать из них что-то рабочее. Если вы раньше таким занимались, то прекрасно поймёте блогера Даниила Герасимова, который опубликовал крайне любопытный ролик.

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Итак, мастер с командой нашёл объявление о продаже 14 системных блоков. Бегло изучив внутренности нескольких подопечных, было решено купить их за 36 000 рублей. Во время предварительного обзора ничего интересного внутри не обнаружилось, но надежда оставалась. Мы не будем вам пересказывать все муки, которые испытывал блогер, открывая по очереди один корпус за другим. Увы, но с каждым следующим системным блоком оптимистичный настрой пропадал, а находящийся внутри мусор внушал боль и отчаянье. Что и говорить, если самым лучшим процессором оказался старичок Core i3-2100, который даже на момент своего выхода считался офисным. Всё остальное смотрится ещё более печально. А вообще продавец явно обманул блогера. Согласно озвученной версии, все компьютеры работали ещё месяц назад. Вот только половина кулеров на процессорах вообще не вращалась, покрывшись жиром и грязью. Очевидно, что железо не запускалось годами.

Самым ценным уловом можно считать видеокарты GeForce GT 440 на 1 Гб памяти. За счёт того, что в некоторых системниках их было по 2 штуки, общее количество видеокарт почти достигло количества корпусов. Ясно, что каждую из них можно продать за пару тысяч рублей, а значит только на них удастся обить половину инвестиций. Что любопытно, из 14 материнских плат рабочими оказались 13, а вот с несколькими блоками питания придётся распрощаться. Жизнеспособны и жёсткие диски на 250 и 160 Гб, вот только блогер мало смыслит в бизнесе, поэтому продал их все за 4000 рублей. Мало того, он умудрился подарить 14 пустых корпусов, что кажется откровенной глупостью.

Гораздо выгоднее было бы собрать 10 системных блоков в минимальной комплектации. Для работы в интернете такое железо сгодится, не говоря уже о подключении принтера и выполнения офисных задач. Каждый такой компьютер в сборке с лёгкостью потянет на 5000 рублей, а некоторые можно было бы продать и дороже. Ясно, что 36 тысяч – это копейки, а блогер просто хотел покопаться в железе. Тем более что такое количество системных блоков, это сродни лотерее. Выиграть главный приз в ней не удалось, но и разбрасываться железом не стоило.

Если у вас есть свободное время, обязательно посмотрите роли. Нам он доставил приятные эмоции, но это только потому, что мы не рисковали собственными деньгами, а вот Даниил Герасимов слегка расстроился, хотя для него 36 000 рублей – всё же небольшая сумма.

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