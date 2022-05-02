Сколько будет потреблять новый флагман NVIDIA, остаётся только гадать

В последнее время мы всё чаще слышим о скором выходе видеокарт следующих поколений. Инсайдеры уверяют, что AMD готовит настоящую революцию. Так, флагман линейки Radeon RX 7900 не только сможет стать самым быстрым графическим чипом, но и впервые предложить так называемый 3D-стекинг. Благодаря этому ожидается огромный прирост производительности. Скептики полагают, что Лиза Су снова не справится. Красные либо опять не смогут обойти зелёных по чистой производительности, либо видеокарт просто не будет в достаточном количестве в магазинах. В любом случае доля AMD уже опустилась ниже 20%, поэтому эксперты в первую очередь ориентируются на NVIDIA.

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Нужно признать, что предпосылки к этому есть, ведь уже сегодня производитель показал возможность наладить стабильный выпуск полноразмерного графического чипа с видеопамятью на 24 Гбит/с. Вообще в прессу часто попадают фантастические слухи. Недавно писали о суперфлагмане GeForce RTX 4090 Ti. Якобы, он будет таким прожорливым, что для его подключения вам потребуется два 16-контактных разъёма питания, а TDP эталонной модели стартует с отметки в 900 Вт. Сложно представить, какой блок питания потребуется для такого монстра, хотя подобные слухи всё же кажутся немного фантастичными. Нельзя не признать, что от максимальных 275 Вт у флагманов серии GeForce RTX 2000, NVIDIA перешла на 400 Вт, тогда как GeForce RTX 3090 Ti потребляет немалые 500 Вт. Может показаться, что 900 Вт – это нереалистично, ведь инженеры получат доступ к 5-нм технологическому процессу, что автоматически снижает энергопотребление. Что же, судя по последним слухам, 900 Вт вполне могут стать реальностью уже в 2022 году.

Сообщается, что флагман следующего поколение получит 18 432 ядра CUDA и 96 Мб кэш-памяти L2 (второго уровня). Видеопамять (предположительно, 24 Гб) будет функционировать на 384 битной шине, а всё это даёт невероятные 100 TFLOP производительности. Вообще, это далеко не предел. Дело в том, что с тактовой частотой графического процессора в 2.8 ГГц можно получить 103 TFLOP, но ранее инсайдеры писали, что флагманы смогут разгоняться до 3 ГГц, что позволит ещё больше увеличить теоретическую производительность.

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Эксперты констатируют, что прямое увеличение тех или иных показателей далеко не всегда даёт реальный прирост производительности в играх и рабочих задачах. При этом проблема отвода тепла на высоких тактовых частотах встаёт на первое место. Флагманы текущего поколения (GeForce RTX 3090/3080) испытывают сложности с видеопамятью, температура которой часто уходит за 100 градусов. Ну а в случае, если NVIDIA действительно выпустит такой графический чип, то он предложит в 8.5 раза больше вычислительной мощи (FP32 Single-Precision) по сравнению с игровой приставкой Xbox Series X. Насколько он окажется быстрее в реальных задачах, пока сложно предсказать, но если чистая производительность будет даже в 3 раза выше, то мы увидим сильный дисбаланс между возможностями персональных компьютеров и консолей. Что до последних, то они и вовсе начнут тормозить прогресс на игровом направлении.