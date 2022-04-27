Вполне возможно, что будет решено вернуть в строй серию видеокарт TITAN

Уже больше года мы не перестаём советовать нашим читателям запасаться мощными блоками питания. Если вас устраивает производительность уровня GeForce GTX 1660, то можно спокойно выдохнуть, а вот любителям максимальных настроек в разрешении 4К придётся туго. GeForce RTX 3090 ощутимо расширил требования к блокам питания, а более новая версия GeForce RTX 3090 Ti и вовсе создана с оглядкой на графические чипы следующего поколения. В связи с этим инсайдеры не перестают удивлять нас рекордами потребления. Так, нормальным TDP для некоторых представителей семейства Ada Lovelace будет 600 Вт, тогда как блок питания может понадобиться намного больше 1 кВт. Казалось, что больше уже некуда, но сегодня появились упоминания о настоящем монстре, выход которого готовит NVIDIA.

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Эксперты предполагают, что речь идёт об одном из следующих графических чипов: GeForce RTX 4090 Ti или одном из представителей серии TITAN. Сообщается, что энтузиастов ждёт суперфлагман, показатель TDP которого равен 900 Вт. Для питания такого монстра потребуется сразу два 16-контактных разъёма, а значит перед нами абсолютный рекорд. Заявлено 48 Гб видеопамяти стандарта GDDR6Х, работающей на скорости 24 Гбит/с. Инсайдеры полагают, что видеокарта не поступит в продажу в 2022 году. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь для столь мощного продукта нужны отборные графические чипы. Сегодня у NVIDIA уже есть стабильная видеопамять на 24 Гбит/с, а значит дело только за наиболее качественными кристаллами.

Сложно подсчитать, какой блок питания потребуется для такой видеокарты. Не так давно эксперты протестировали так называемые редкие явления с кратковременными перепадами напряжения до 1800 Вт на видеокарте GeForce RTX 3090. По их мнению, в большинстве случаев для графического чипа с TDP 600 Вт должно хватить блока питания на 1200 Вт. Однако, есть важный нюанс, ведь это должен быть блок с полной поддержкой стандартов PCIe 5.0 и ATX 3.0. А вот с этим сложнее, ведь такие блоки только готовятся поступить в продажу, поэтому многие эксперты советуют не спешить, покупая сверхдорогие устройства на 2 кВт. Скорее всего, массовые продажи снизят цену до приемлемой, но это не значит, что блок питания будет вам стоить дёшево.

Одновременно с этим инсайдеры поделились и другой информацией. Утверждается, что на этот раз NVIDIA планирует сегментировать те или иные видеокарты не только с помощью названий, но и на основе графических чипов. Так, GPU GeForce RTX 4080 будет основан на AD103, тогда как в основу GeForce RTX 4070 ляжет AD104. Предполагается, что в следующем поколении грядёт увеличение количества видеопамяти для большинства сегментов от 4 до 6 Гб. Так, GeForce RTX 4080 получит 16 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4070 – 12 Гб.

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Напомним, инсайдеры ожидают начала продаж видеокарт NVIDIA следующего поколения этой осенью. Таким образом первые покупатели могут заполучить новинки уже в октябре.