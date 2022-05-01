Снижение курса Эфира негативно отразилось на заработках майнеров

Приходится констатировать, что цены на большую часть видеокарт в российских магазинах вернулись в норму. Вообще мы бы не стали называть происходящее нормой, но сегодня вы можете купить практически любую видеокарту, заплатив за неё ровно столько же, как и в начале февраля. Увы, но за это время в Европе стоимость геймерской продукции ощутимо подешевела, а некоторые магазины отгружают наиболее популярные модели по близкой к рекомендованной цене. Российские пользователи не увидят ничего подобного ещё очень долго. Во-первых, поставки сильно ограничены, а значит ожидать скорого улучшения положения не приходится. Во-вторых, даже после начала работы параллельного импорта между геймером и производителем появится дополнительная прокладка в виде посредников, доставляющих видеокарты в РФ в обход санкций. Всё это значит, что простых решений сложившегося кризиса нет.

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А вот для майнеров есть масса хороших новостей. Мы уже писали о том, что остановка добычи Эфира случится очень не скоро, а прежде, чем фермеры начнут терять деньги, будет реализована Бомба сложности. Поскольку даже сегодня точных сроков нет, то можно предположить, что всё это перспектива 2023 года. В связи с этим некоторые майнеры снова пытаются докупать видеокарты, расширяя свои мощности в надежде отбить стоимость инвестиций. Сегодня мы изучим несколько популярных позиций, выяснив реальный доход и сроки выхода в ноль.

Начнём с видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Ферма на 8 таких графических чипом генерирует 27.69 доллара в сутки. Это 830 долларов в месяц или 104 доллара (7400 рублей по курсу на 1 мая) за этот же срок на одной видеокарте. Нам не удалось встретить GeForce RTX 3080 Ti дешевле 168 тысяч рублей, поэтому будем считать от этой суммы. Получается, что отбить вложения вы сможете за 23 месяца. Ну и где же здесь хвалёная выгода? Пока всё очень плохо.

Ферма из 8 видеокарт Radeon RX 6900 XT даёт нам 20.74 доллара в сутки или 622 доллара за 30 дней. Одна такая видеокарта способна обеспечить своего владельца скромными 78 долларами в месяц (5565 рублей) при этом нам не удалось найти Radeon RX 6900 XT дешевле 149 тысяч рублей. Несложно подсчитать, что инвестиции в такую ферму можно отбить за 27 месяцев. Кто больше?

Очевидно, что флагманы плохо подходят для инвестирования. Давайте рассмотрим показатели на GeForce RTX 3060. Полноценная ферма из восьми GeForce RTX 3060 даст вам 16.49 доллара за день и всего 495 долларов за месяц. Ну а одна такая карточка генерирует скромные 62 доллара (4420 рублей). Наиболее приемлемую модель GeForce RTX 3060 мы нашли за 70 тысяч рублей. Есть одна карточка за 66 тысяч, но там ужасная система охлаждения из одного большого кулера, поэтому мы остановимся на модели производства Palit на два кулера. Выходит, что вернуть инвестиции в видеокарту GeForce RTX 3060 можно за 16 месяцев. Если вы уже готовы отправится в магазин за такой выгодной видеокартой, то мы спешим вас остановить. Дело в том, что в калькуляторе указана модель без алгоритма LHR, который даже сегодня снижает эффективность добычи на 30%. Приходится прибавить ещё 30% к 16 месяцам, что даёт нам 21 месяц возврата инвестиций.

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Судя по всему, возврат майнинга на видеокартах сильно переоценён. Даже если представить, что вам ещё месяцев 8 удастся копать без особых проблем, то ни одна из указанных выше видеокарт не сможет окупиться даже на половину. В некоторых случаях вы вернёте только треть, а после: либо искать альтернативы, либо продавать, потеряв те же 30%. Получится, что вы гоняли ферму, следили за её работой, а после лишитесь всех денег, ведь цена любой из видеокарт на вторичном рынке намного ниже.