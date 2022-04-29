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Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
Послушаем мнение блогера с канала ПРО100 Майнинг
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Ещё в 2016 году Виталик Бутерин признал, что существующий алгоритм добычи Эфира не идеален. Не секрет, что использование доказательства работы (Proof of Work или PoW) стало причиной дефицита полупроводников, а рост потребления электричества поражает. Для многих очевидно, что от подобных методов нужно отказываться, но только в 2018 году Виталик Бутерин снова решился озвучить свою позицию, рассказав о неминуемости отказа от традиционного способа добычи Эфира. На дворе уже второй квартал 2022 года, а нам всё больше кажется, что Proof of stake (PoS) как и мировая революция неизбежен, но всё ещё очень далёк.

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В 2021 году Виталик Бутерин снова вернулся к своей излюбленной теме. Удивительно, но только спустя 5 лет слова приобрели хоть какое-то реальное воплощение, ведь была запущена тестовая сеть, которая должна была найти ошибки в слиянии Merge с основной сетью Эфира. Не так давно стартовал второй этап, который должен быть завершиться в начале июня, но что-то пошло не так. Разработчики Эфира обнаружили неизвестные ошибки, после чего отложили переход ETH 2.0 на неопределённый срок. Что любопытно, в начале 2022 года на сайте команды разработчиков писали, что отказ от майнинга наступит во 2-3 квартале текущего года, ну а недавно сместили дату на 3-4 кварталы 2022. Очевидно, что скорость перехода на PoS оставляет желать лучшего, а сегодня никто не знает, когда же вообще нам ожидать столь серьёзных изменений.

Сегодня мы с вами изучим точку зрения блогера, ведущего профильный канал ПРО100 Майнинг. По его мнению, переход на PoS состоится в конце 2022 либо в начале 2023 года, но это не значит что майнить будет нельзя. В данном случае разработчики приберегли алгоритм под названием Бомба сложности. Задумайтесь, если бы уже завтра сеть Эфира перестала бы выдавать монетки всем фермерам. Скорее всего, это бы привело к настоящему скандалу. Сотни тысяч майнеров проклинали бы Виталика, Эфир подешевел, что привело бы к катастрофическим последствиям. Ясно, что нужно сделать всё грамотно, медленно отучая фермеров от пагубной привычки добывать криптовалюту с помощью видеокарт.

Сегодня каждые 12-14 секунд система выдаёт по одному блоку. Бомба сложности должна ощутимо замедлить этот процесс. Какое-то время сроки выдачи одного блока увеличиться незначительно, а после в течение месяцев будет нарастать. По словам Тима Бейко, который является ведущим разработчиком Эфира, всего через 5 месяцев время генерации одного блока достигнет 64 секунд, увеличившись почти на 500%. Несложно догадаться, что какое-то время майнеры будут получать немного меньше денег, а после доходы начнут стремительно падать. Это приведёт к тому, что в работе останутся только самые выносливые, тогда как большинство диванных майнеров уйдёт из бизнеса.

В связи с этим блогер предлагает такие сроки: в 4 квартале случится слияние (Merge) Beacon Chain и текущей сети Эфира. Слияние запустит бомбу сложности, которая медленно начнёт снижать доходность добычи Эфира в течение полугода. Ну а во второй половине 2023 и случится великий и могучий PoS.

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#майнинг #криптовалюты #эфир #pos
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