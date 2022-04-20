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Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
Если вы планируете купить флагман NVIDIA следующего поколения, то будьте готовы заменить и блок питания
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Каждые несколько лет происходит освоение всё более продвинутых технологических процессов. Нам рассказывают о невероятных достижениях в энергоэффективности, когда каждое следующее поколение потребляет до 30% меньше энергии. Мало того, постоянно происходит увеличение мощности чипов, а такими темпами современные компьютеры и вовсе уже не должны были бы потреблять энергию. Увы, но здесь мы сталкиваемся с суровыми жизненными реалиями. Так, реальная энергоэффективность в конечных продуктах явно не соответствует декларируемым рекордам, а ведь есть ещё и острая необходимость в наращивании производительности полупроводниковых изделий.

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Это значит, что видеокарты не только не станут потреблять меньше электричества, но и наоборот – будут требовать всё более мощные блоки питания. В 2020 году эксперты с ужасом говорили о невероятном росте показателей TGP для GeForce RTX 3090. Тогда казалось, что больше уже быть не может, но есть все основания ожидать, что следующее поколение Ada Lovelace от NVIDIA способно удивить даже видавших виды энтузиастов. К счастью, обычные пользователи со всем этим не столкнутся, ведь инженеры срежут все прожорливые блоки, а конечное потребление на середняках останется прежним. А вот покупателям флагманов придётся туго. Эксперты отмечают, что уже сегодня нужно задуматься о покупке нового блока питания.

Выводы можно сделать на основе анализа обновлённой GeForce RTX 3090 Ti. Известно, что в ходе работы видеокарта генерирует кратковременные всплески до 1350 Вт. Если у вас стоит качественный блок питания, соответствующий стандарту ATX 3.0 Power Excrusions, то всё в полном порядке. Можно обойтись блоком на 750 Вт, который обеспечит бесперебойную работу всей системы. Это не должен быть китайский подвал, поскольку особую важность приобретают конденсаторы, которые и должны взять на себя всплески до 1350 Вт. А вот тем, у кого система работает на блоке стандарта ATX 2.0, придётся обойтись без флагманов. Но это касается только GeForce RTX 3090 Ti, которая имеет показатели TGP в 450 Вт. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 4090 будет отъедать до 600 Вт в эталонном виде, поэтому учитывая всплески, вам может понадобиться блок питания на 1800 Вт.

Эксперты полагают, что для тех, кто планирует купить флагман NVIDIA, нужно ориентироваться на блок питания стандарта ATX 3.0 на 1200 Вт. Это позволит решить проблемы с перепадами потребления в рамках следующего поколения графических чипов. Ожидается, что многие владельцы относительно старых мощных блоков питания столкнутся с нестабильной работы системы. Как вы понимаете, единственное решение состоит в замене блока питания.

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Стоит учитывать, что на данный момент о начале производства блоков питания, совместимых со стандартами PCIe Gen 5 и ATX 3.0 объявили всего несколько компаний. В число последних входит MSI, Gigabyte, Cooler Master, ASUS и некоторые другие.

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#nvidia #видеокарты
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kib@rg
17:08
Надо было брать сеасоник на 1800 Вт, тогда не прогадал бы. Хотя через два года под RTX 5090 придется его все равно менять на сеасоник 2500 Вт :)
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