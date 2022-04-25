Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Назло санкциям – Малайзия может ощутимо увеличить поставки полупроводников в РФ
Именно об этом заявил посол Малайзии
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Многие эксперты уверены, что санкции окажут положительный эффект на целый ряд производственных сфер, позволив создать рабочие места и расшевелив российскую промышленность. На самом деле всё это весьма неопределённая перспектива, поскольку современный мир устроен таким образом, что одни страны поставляют ресурсы, в то время как другие занимаются разработкой новых технологий, а третьи – непосредственно заняты на производстве. Пока только Китаю удалось освоить все эти процессы одновременно, но и там есть масса пустых мест, не говоря уже о том, что догнать полупроводниковых гигантов в Поднебесной не смогут ещё очень долго.

реклама

И вот учитывая весь ворох проблем Россия намерена осваивать отечественное производство самых высокотехнологичных изделий. Текущий план предусматривает полное освоение 28-нм норм к 2030 году с полным производственным циклом. Это значит, что абсолютно всё для выпуска чипов по 28-нм технологическому процессу будет сосредоточено в РФ. Одной из компаний, которой поручена столь сложная и ответвлённая задача, станет «Микрон». На предприятии уже сообщили, что намерены в 2025 году удвоить выпуск кремниевых пластин. Несмотря на столь оптимистичные заявления, приходится признать, что в лучшем случае полупроводники будут выпускаться по 90-нм технологичным нормам. Предполагается, что таким образом будет закрываться дефицит чипов для кредитных карт и многих других изделий, которые не нуждаются в самых продвинутых технологиях.

Какое-то время назад эксперты нас уверяли в том, что на помощь жителям России придёт Китай, вот только пока в Поднебесной не торопятся протягивать руку помощи. Вместо этого Huawei снижает поставки смартфонов, а также удаляет приложения российских банков из собственного магазина приложений AppGallery. Ситуация явно не внушает оптимизма, и вот здесь на сцену выходит неожиданный партнёр. Сегодня в ходе интервью российским журналистам посол Малайзии в России Бала Чандран заявил о намерении помочь России с полупроводниками. С его слов становится ясно, что Малайзия будет в первую очередь ориентироваться на рыночную конъюнктуру, не оглядываясь на санкции.

При этом сам посол не уверен, что правительство РФ обращалось к своим коллегам в Малайзии за помощью. Бала Чандран полагает, что бизнесмены обеих стран легко найдут общий язык. Посол не стал упоминать санкции, но мы можем отметить, что Малайзия никак не отреагировала на призывы западных стран ограничить поставки в Россию. По словам Бала Чандрана, его государство будет активно реагировать на перепады между спросом и предложением на мировом рынке. Особенно для Малайзии интересны полупроводники.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Неясно, как правительство азиатской страны отреагирует на прямой запрет поставок в Россию со стороны США, но ещё совсем недавно поставки из Малайзии позволяли войти ей в тройку экспортёров полупроводниковых изделий в РФ. В условиях, когда многие пытаются бравировать санкциями, страна ведущая разумную рыночную политику может ощутимо выиграть от роста поставок высокотехнологичной продукции в Россию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #санкции
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В России примут закон о принудительной лицензии на зарубежные игры, сериалы и музыку
Депутат Милонов предлагает размеcтить на «Госуслугах» приложения онлайн-банкинга, запрещенные в Google Play и App Store
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
186
Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
12
Специалисты обнаружили 40 ГБ памяти GDDR6 при разборке комплекта разработчика Xbox Series X
4
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
32
Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
20
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
10
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
62
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Майнинг перестал приносить ощутимую прибыль – GeForce RTX 3090 окупается за 30 месяцев
17
Марафонец выиграл пари, пробежав больше, чем смогла проехать Tesla Model 3 на полностью заряженном аккумуляторе
13
Высока вероятность отсутствия поддержки DDR4 на платформе AMD AM5, а X670 будет двухчипсетным
24
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
242
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
10
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
9
Последняя сборка Windows Insider приближает Microsoft к отключению протокола SMB1
6
Энтузиаст создал реалистичную копию РЛС "Дуга" из S.T.A.L.K.E.R. 2, используя Unreal Engine 5
1
Бывший сотрудник Nintendo рассказал, что консоли Switch ломаются тысячами в неделю
5
В Китае подешевел эксклюзивный процессор Intel Core i5-12490F
2
Infinity Ward начала подготовку к анонсу следующей части Call of Duty Modern Warfare
2
HP анонсировала мощный игровой ноутбук с 16-ядерным Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti Max-Q
2

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
3
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
25
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
16
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
8
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
5
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

Alex23
15:59
как вы там в 3000р пенсии выживаете, воды только купить и риса пачку, геноцид пенсионеров, им наверное даже на жкх не хватает ироды вы проклятые
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
N1ghtwish
15:59
Они очком своим подрабатывают на дядю Женю.
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Saint-14
15:58
ты ещё дочерью офицера подрадабываешь?
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Alex23
15:57
конечно конечно, че уже плачешь что обкакался?😂
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
N1ghtwish
15:56
"чего только ваш асфальт стоит!" Да, дураки и дорогие - это вечная наша беда, соглашусь.
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Alex23
15:55
Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Барнаул
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
saf-saf
15:55
Барнаул красивый город, а ты в нем скорее всего никогда и не был... вали на свой майдан кастрюля
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Infinity78
15:55
и хреновым
FSP представила мощные блоки питания Hydro GT PRO с конденсаторами большой ёмкости
Saint-14
15:54
Но ты также продолжишь смотреть западные фильмы и сериалы, играть в западные игры, квасные поцриоты, что с вас взять
В России примут закон о принудительной лицензии на зарубежные игры, сериалы и музыку
Saint-14
15:53
Помоичные госуслуги ещё в большую помойку превращают
Депутат Милонов предлагает размеcтить на «Госуслугах» приложения онлайн-банкинга, запрещенные в Google Play и App Store
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем