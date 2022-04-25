Именно об этом заявил посол Малайзии

Многие эксперты уверены, что санкции окажут положительный эффект на целый ряд производственных сфер, позволив создать рабочие места и расшевелив российскую промышленность. На самом деле всё это весьма неопределённая перспектива, поскольку современный мир устроен таким образом, что одни страны поставляют ресурсы, в то время как другие занимаются разработкой новых технологий, а третьи – непосредственно заняты на производстве. Пока только Китаю удалось освоить все эти процессы одновременно, но и там есть масса пустых мест, не говоря уже о том, что догнать полупроводниковых гигантов в Поднебесной не смогут ещё очень долго.

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И вот учитывая весь ворох проблем Россия намерена осваивать отечественное производство самых высокотехнологичных изделий. Текущий план предусматривает полное освоение 28-нм норм к 2030 году с полным производственным циклом. Это значит, что абсолютно всё для выпуска чипов по 28-нм технологическому процессу будет сосредоточено в РФ. Одной из компаний, которой поручена столь сложная и ответвлённая задача, станет «Микрон». На предприятии уже сообщили, что намерены в 2025 году удвоить выпуск кремниевых пластин. Несмотря на столь оптимистичные заявления, приходится признать, что в лучшем случае полупроводники будут выпускаться по 90-нм технологичным нормам. Предполагается, что таким образом будет закрываться дефицит чипов для кредитных карт и многих других изделий, которые не нуждаются в самых продвинутых технологиях.

Какое-то время назад эксперты нас уверяли в том, что на помощь жителям России придёт Китай, вот только пока в Поднебесной не торопятся протягивать руку помощи. Вместо этого Huawei снижает поставки смартфонов, а также удаляет приложения российских банков из собственного магазина приложений AppGallery. Ситуация явно не внушает оптимизма, и вот здесь на сцену выходит неожиданный партнёр. Сегодня в ходе интервью российским журналистам посол Малайзии в России Бала Чандран заявил о намерении помочь России с полупроводниками. С его слов становится ясно, что Малайзия будет в первую очередь ориентироваться на рыночную конъюнктуру, не оглядываясь на санкции.

При этом сам посол не уверен, что правительство РФ обращалось к своим коллегам в Малайзии за помощью. Бала Чандран полагает, что бизнесмены обеих стран легко найдут общий язык. Посол не стал упоминать санкции, но мы можем отметить, что Малайзия никак не отреагировала на призывы западных стран ограничить поставки в Россию. По словам Бала Чандрана, его государство будет активно реагировать на перепады между спросом и предложением на мировом рынке. Особенно для Малайзии интересны полупроводники.

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Неясно, как правительство азиатской страны отреагирует на прямой запрет поставок в Россию со стороны США, но ещё совсем недавно поставки из Малайзии позволяли войти ей в тройку экспортёров полупроводниковых изделий в РФ. В условиях, когда многие пытаются бравировать санкциями, страна ведущая разумную рыночную политику может ощутимо выиграть от роста поставок высокотехнологичной продукции в Россию.