Российские магазины продолжают радовать геймеров всё новыми скидками и выгодными предложениями

Далеко не всем нужны флагманские видеокарты. Особенно это касается тех, чьи интересы ограничиваются многопользовательскими шутерами или танчиками. Довольно весело смотрится любитель World of Tanks с GeForce RTX 3090, которая вообще не даёт ему никаких преимуществ. Многие до сих пор используют жёсткие диски не только в качестве основного накопителя, но и для установки операционной системы, но старательно копят на флагманы. При этом у таких танкистов может стоять двухъядерный бюджетный процессор 10-летней давности и 4Гб оперативной памяти. Всё это значит только одно: есть случаи, когда вам действительно нужна GeForce RTX 3080, но в большинстве ситуаций даже GeForce RTX 3060 будет больше, чем достаточно.

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Не подумайте, мы ничего не имеем против GeForce RTX 3060, особенно после того, как она в очередной раз подешевела. Обратите внимание на изображение ниже. Как видите GeForce RTX 3060 производства Palit впервые с момента начала продаж стоит ниже 60 000 рублей. Помнится, когда эта карта поступила в российские магазины по 62 тысячи, большинство геймеров заявляло, что никогда не купит её за такую цену. Как показали последующие месяцы томительного ожидания, многие раскошелились даже на 80 тысяч и дороже, ведь выбора никакого не было. Сегодня он есть, а мы прогнозируем, что на этом сезон скидок не прекращается.

В эту же копилку добавьте и GeForce RTX 3050. Этот графический чип не претендует на лавры лучшей видеокарты года, но происходит это только потому, что цена пока не слишком радует. Пока Ситилинк за модель производства MSI просит чуть меньше 50 тысяч рублей. Это намного больше, чем такая видеокарта должна стоить, но с учётом российских реалий, цена вполне конкурентна.

Следующая на очереди GeForce GTX 1660 Ti. Palit выпустила вполне годный продукт, оснастив видеокарту хорошей системой охлаждения. Учтите, что графический чип здесь холодный, а два кулера отводят излишки тепла. Во многих ситуациях видеокарта вообще работает неслышно, что, несомненно, будет радовать уши своего потенциального владельца. GeForce GTX 1660 Ti лишь немного уступает GeForce RTX 3050 по чистой производительности, но последняя новее и может предложить трассировку лучей. Если вас эта технология интересует, то берите GeForce RTX 3050.

GeForce GTX 1660 SUPER может стать ещё одним альтернативным решением. В данном случае Palit откровенно экономила, поэтому мы советуем вам подумать, прежде чем брать именно эту модель. Если уж экономить, то брать Radeon RX 6500 XT. Автор данного материала уже успел оценить данную карту, что позволяет утверждать, что она способна вытягивать все игры на средних настройках графики. Если вас это устраивает, то всего за 33 тысячи рублей, Radeon RX 6500 XT может стать вашей.

Вне всякого сомнения, среди наших читателей найдутся те, кто предпочтёт GeForce GTX 1650. Мы не имеем ничего против данной видеокарты, но стоит учитывать, что пытаться играть на ней в современные блокбастеры не выйдет. Именно поэтому такая карта больше годится для чего-то попроще. Танкистам брать обязательно, ведь в 1080р у вас будет стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках графики.

анонсы и реклама RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке 3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Если с деньгами совсем туго – берём GeForce GTX 1050 Ti. Это тот уровень, ниже которого опускаться сегодня нельзя. Если вы не готовы тратить на видеокарту 25 тысяч рублей, тогда – либо видеокарта вам не нужна, либо придётся ещё немного подкопить.