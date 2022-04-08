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Видеокарта GeForce RTX 4090 будет ощутимо дороже текущего флагмана NVIDIA – Fast Technology
Предполагается, что GeForce RTX 4090 будет продаваться за 1900 долларов
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Как мы с вами могли выяснить, сказки о полупроводниковом кризисе и дефицитов графических чипов – это не больше, чем прикрытие, которым умело воспользовались производители с целью оправдания высоких цен и прямых продаж майнерам. Только в 2021 году NVIDIA и AMD увеличили поставки своей продукции на 30%, что позволило реализовать 51.8 миллиона графических чипов. Сюда стоит прибавить игровые консоли, но в целом ситуация предельно прозрачна. Благодаря высокому спросу и огромной выгоде майнинга, все эти видеокарты разошлись без особых проблем, а цены не только удалось удержать на откровенно неразумном уровне, но и повысить их в несколько раз, ведь выбора у геймеров просто не было.

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Всё это не могло не сказаться на имидже NVIDIA, которая вместо ожидаемого снижения стоимости видеокарт, повысила цены в 2 раза за несколько лет. И вот на этом фоне нам уже почти год вещают о том, как следующее поколение видеокарт Ada Lovelace улучшит ситуацию на игровом рынке. Инсайдеры скромно пишут о том, что это откровенная ложь, ведь Дженсен Хуанг не только не планирует скидывать цены, но и хочет их ощутимо увеличить. Какое-то время назад в прессу попадала информация о желании увеличить стоимость флагманов в 2 раза. Сегодня инсайдеры пересмотрели свои прогнозы.

Напомним, что ещё месяц назад предполагалось, что GeForce RTX 4090 будет стоить 3000 долларов, что ровно в 2 раза дороже рекомендованной цены для текущего флагмана. Что же, сегодня технические инсайдеры получили свежие данные, в рамках которых готовится небольшое снижение рекомендованной стоимости GeForce RTX 4090. Предполагается, что эталонная версия этого графического чипа будет оценена в 1900 долларов. Возможно, кто-то воспринимает такую информацию с энтузиазмом, но в реальности всё идёт к тому, что большая часть геймеров снова не сможет ничего купить.

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В данном случае инсайдеры признают, что дело не только в желании NVIDIA заработать, но и в переходе на 5-нм техпроцесс. Якобы TSMC ощутимо подняла цены на свою продукцию, поэтому у Дженсена Хуанга просто нет выбора. Предполагается, что улучшать имидж следующего поколения будут с помощью резкого роста производительности. Если слухи о том, что серия GeForce RTX 4000 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3000, то геймеры могут согласиться на некоторую переплату. Но это с условием, что цены будут стремиться к рекомендованным, а не так, как было в 2021 году, когда нам предлагали платить 60 тысяч за то, что мы могли купить ещё полгода назад за 20 000 рублей.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090
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