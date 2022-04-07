Разбираем любопытную статистику на сайте Tom’s Hardware, составленную специалистами Graphic Speak

Если вы ещё не устали рассуждать о происходящих на рынке видеокарт событиях, то самое время ознакомиться с новыми фактами. Скорее всего, вы будете слегка удивлены, ведь весь 2021 год нам скармливали откровенную ложь. Сегодня мы с вами убедились в том, что в дефиците виноваты майнеры. Будет глупо отрицать, что для AMD и NVIDIA такие выводы кажутся предпочтительными, ведь то и дело в прессу попадают разоблачительные данные о количестве проданных видеокарт и доходах обеих компаний. И вот здесь и возникает главная несостыковка. Весь 2021 год видеокарты дорожали, а средняя цены достигла 1000 долларов. Учтите, что это полностью официальная информация, при этом эксперты пытаются нас убедить в том, что во всём либо виноваты перекупщики, либо магазины. Получается, что геймеры от всей души ругают торговые сети, ненавидят тех, кто пытается перепродать купленную через знакомых видеокарту, но любят Лизу Су и доверяют Дженсену Хуангу. Нас убедили, что ни AMD, ни NVIDIA не получили выгоды от криптовалютной лихорадки, указывая на жадных партнёров, доходы которых за 2021 год побили все мыслимые рекорды. Но главное, нас пытаются убедить в том, что дефицит возник из-за того, что видеокарт было мало.

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Самое время посчитать. Согласно отчёту Graphic Speak, в 2020 году AMD и NVIDIA отгрузили около 42 миллионов графических чипов, а в 2021 число произведённых видеокарт превысило 50 миллионов единиц. Получается, что полупроводниковый кризис так сильно ударил по рынку, что обе компании умудрились увеличить количество выпускаемой продукции на 30%. Согласно оценкам специалистов, рынок графических чипов в 2021 году достиг 51.8 миллиарда долларов, что стало абсолютным рекордом за всю историю. Мало того, уже в 2023 сумма превысит 52 миллиарда, что свидетельствует о том, что эксперты вообще не ожидают снижения средних цен на видеокарты.

Учтите, что точных прогнозов относительно количества видеокарт, которые должны выйти на рынок в 2022 году, ни у кого нет. А вот совсем недавно сообщалось, что TSMC увеличивает производственные мощности по 5-нм нормам на 25%. Поскольку AMD и NVIDIA планируют выпустить видеокарты в текущем году именно на указанном выше производстве, то нет никаких сомнений, что львиная доля высвободившихся мощностей достанется этим компаниям. Видеокарт определённо станет больше, вот только насколько это вообще улучшит положение для обычных геймеров, большой вопрос.

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Как вы могли увидеть выше, в прошлом году поставки оказались рекордными, а майнеры могли бы проглотить в разы больше видеокарт, если бы они были доступны. Многие эксперты и даже обычные геймеры верят в то, что вторая половина 2022 года принесёт долгожданное избавление от дефицита полупроводников. Случится это или нет, мы не знаем, но зато мы видели, что могут сделать майнеры с графическим рынком. Если одна из монет выстрелит после ухода Эфира на Proof of stake (PoS), то придётся ещё один год сидеть без видеокарт.