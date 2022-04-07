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В дефиците видеокарт виноваты майнеры, а средняя цена на GPU после появления Эфира выросла в 2 раза
Изучаем мнение аналитика Джона Педди, опубликованное на сайте Graphic Speak
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За последние годы по поводу роста цен на видеокарты не высказывался только ленивый. Кто-то сетует на полупроводниковый кризис, другие показывают в сторону майнеров и перекупщиков, ну а некоторые обвиняют во всём самих производителей. Нужно признать, что на самом деле каждая из сторон права. Так, до сих пор остаются вопросы относительно того, кто спровоцировал дефицит полупроводников и почему не было создано подушки безопасности на случай форс-мажорных ситуаций. Не меньше вины на самих производителях, которые предпочли деньги репутации. К примеру, вместо увеличения количества игровых видеокарт, началось производство специализированных для майнеров. Не говоря уже о ценах, а ведь именно AMD и NVIDIA рапортовали о сверхдоходах в 2021, при этом всем ясно, что появиться эти деньги на пустом месте не могли.

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И всё же, часто мы оперируем исключительно умозрительными данными, тогда как собрать факты – это длительный и кропотливый труд. А вот аналитик Джон Педди решил разобраться в этом вопросе, оценив рост стоимости видеокарт с 2008 года и до наших дней. На графики ниже можно заметить, как менялась средняя цена на графические чипы, что весьма показательно, ведь за это время показатели выросли больше чем в 2 раза. Как видите, самое лучшее время благоденствия было до 2011 года, после чего видеокарты начали немного дорожать. До середины 2014 года средняя цена держалась на уровне 250 долларов, что можно назвать относительно стабильным положением, ведь тогда даже флагманы стоили дешевле, чем сегодня середняки.

Первое резкое подорожание видеокарт датируется серединой 2015 года и связано с появлением Эфира. Несколько следующих лет средняя стоимость не поднималась выше 350 долларов, но уже тогда майнеры стали скупать графические чипы, что увеличило спрос, а значит производители осознали, что могут продавать видеокарты дороже. Очередной порог был преодолён в 2017 году, когда Эфир стал популярен. В этот момент случилась первая криптовалютная лихорадка, поэтому нет ничего удивительного в том, что средняя цена с 350 выросла до 450 долларов. До середины 2020 года вновь наступила относительная стабильность, но после начала второй криптолихорадки у геймеров просто не было шансов.

Видеокарты подорожали в несколько раз, при этом особую роль сыграли перекупщики. Они получили доступ к геймерской продукции и начали накручивать цены с целью личного обогащения. В процесс включились и торговые сети, а многие конечные производители видеокарт отгружали графические чипы майнерам и перекупщикам прямо с завода. В итоге больше года многие геймеры вынуждены были сидеть в ожидании чуда. Ну а пока приходится констатировать, что цены не вернулись в норму. И вот здесь и возникает вопрос, где эта норма? Неужели кто-то считает, что средняя видеокарта может стоить 700 долларов?

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Вполне возможно, что ждать нам осталось недолго, ведь вскоре AMD и NVIDIA порадуют нас новыми поколениями графических чипов, а поставки геймерской продукции в 2022 году будут огромными даже по сравнению с 2021.

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#видеокарты #эфир
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