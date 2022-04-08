Совершенно неожиданно продукция AMD набирает гораздо больше оценок, чем NVIDIA

Виртуальные баталии между фанатами AMD и NVIDIA длятся уже больше двух десятилетий. Прежде всего нужно понимать, что все выводы субъективны, а многие просто переносят свой личный опыт на всю серию графических процессоров. Это значит, что владельцы неудачных экземпляров с бракованным охлаждением будут рассказывать о перегреве, а те счастливчики, которым попалась некачественная плата с проблемами по питанию, заявят о том, что продукция той или иной компании может сгореть. Сюда же прибавьте и то, что большинство тех, у кого вообще нет проблем, спокойно сидит и ничего нигде не пишет. Именно поэтому все факты надуманны и не отражают реального положения вещей.

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В то же время есть так называемый пользовательский рейтинг, который составляют на крупных сайтах. Одна из постоянных колонок ведётся на сайте 3DCenter. Там проводятся голосования среди обычных пользователей, что позволяет понять, что владельцы того или иного графического чипа думают относительно его работы. К сожалению, более точных данных на этот счёт просто нет, поэтому предлагаем считать подобную статистику относительно верной с учётом того, что всегда есть шанс погрешности, а точного количества участников подобных опросов у нас нет.

Ниже вы можете увидеть две таблицы. Первая из них отражает пользовательский опыт относительно видеокарт производства AMD, тогда как вторая позволяет понять, что думают владельцы графических чипов NVIDIA о купленной продукции. В первом случае предлагаем ограничиться 400-м поколением Radeon RX, а во втором – 1000-й серией GeForce GTX. И вот здесь нас с вами ждут первые неожиданные открытия. Как видите, абсолютное большинство видеокарт NVIDIA имеет низкие и крайне низкие оценки. Многие из них балансируют ниже 20% положительных отзывов, в то время как совсем немногие могут похвастать любовью геймеров. Например, GeForce RTX 3060 Ti получил 40.8% положительных отзывов, а GeForce RTX 3080 – 46.9%. Пожалуй, абсолютным лидером последних трёх поколения является GeForce GTX 1080 Ti, набравшая 61.9% положительных отзывов.

А вот продукция AMD гораздо больше радует своих владельцев. Большая часть графических чипов получает выше 30% пользовательского рейтинга, а немало таких, которые заслуживают 40% и больше. Огромным успехом пользуется серия Radeon RX 5700, где показатели одобрения превышают 76%. Не менее высокой оценки удостоилась вся серия Radeon RX 6000, которая вызывает у владельцев исключительно позитивные эмоции. Единственный аутсайдер, это Radeon RX 6500 ХТ, что неудивительно, ведь имея крайне высокую цену данная видеокарта умудрилась предложить геймерам всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину.

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А вообще ознакомьтесь с полным списком по ссылке. Если таблицу немного пролистать вниз, то станет ясно, что раньше оценка продукции NVIDIA была намного выше. Судя по всему, это связано не с качеством, а с ценами, ведь в последние годы Дженсен Хуанг не радует своих фанатов, прикрывая свои разросшиеся аппетиты майнерами, перекупщиками и торговыми сетями.