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Airbnb ушёл из РФ громко хлопнув дверью, присвоив себе деньги обычных пользователей
Неясно, чем руководствовался сервис, но вернуться обратно будет сложно
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Можно сколько угодно обвинять иностранные компании в дезертирстве, ведь многие из них спешно собрали вещи и ушли из России, но глупо не признавать, что у большинства просто не было выбора. Сегодня мир устроен специфическим образом. Судя по всему, крупные кланы научились манипулировать общественным мнением миллиардов людей при помощи социальных сетей. Это значит, что достаточно только запустить нужный хештег, и любой человек или компания окажутся в числе врагов государства и даже планеты. Ознакомьтесь с западной прессой. Уже много лет там тиражируются абсурдные заявления относительно России, но делается это в полном единстве, поэтому у читателей даже не возникает мысль о том, что указанное событие могло происходить как-то иначе. В пример можно привести безальтернативную трактовку тех или иных событий в Украине, а также полное игнорирование драматических происшествий, которые могут заставить западных читателей начать сомневаться в политике партии.

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Именно поэтому важно понять, что большинство западных компаний просто боится попасть в мясорубку, ведь культура отмены способна перемолоть кого угодно, а демократия никогда не гнушалась чужой собственностью и деньгами. Нужно признать, что более умные руководители компаний не стали делать громких заявлений. Они не призывали убивать русских, ограничившись тем, что пока вынуждены покинуть рынок РФ, но планируют выплачивать работникам плату длительное время. Скорее всего, именно эти ребята смогут вернуться, в то время как злостные дебоширы останутся не у дел. Вообще процесс возвращения уже идёт, о чём мы писали несколько дней назад.

Ну а пока Microsoft возвращается, один из самых крупных сервисов бронирования жилья Airbnb заявил о полной остановке работы в России и Беларуси. Что любопытно, руководство выбрало настолько агрессивную политику, что полностью удалило РФ с карты, запретив не только жителям страны производить те или иные операции, но и сделав невозможным любые попытки арендовать жильё в России для иностранцев. Вообще Airbnb должен был уйти ещё в начале марта, но после передумал. Так, всем заинтересованным сторонам сообщили, что сделанные брони остаются в силе, а также попросил поменять банк на тот, что не числится в санкционном списке.

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И вот здесь и начинается самое интересное. Так, до недавнего времени сервис активно работал, но 4 апреля был не просто остановлен, но и фактически ушёл с деньгами граждан РФ и Беларуси. Представители Airbnb ссылаются на невозможность перевести деньги обратно из-за банковских ограничений. Вместо этого там всем пользователям дали бессрочный бонус на бронирование в размере потерянных средств. Это значит, что в случае возврата Airbnb, пользователи смогут воспользоваться бонусом. Никто не обещает, что сервис вернётся, ну а поступок Airbnb не укладывается ни в какие рамки. Хотя, ведь туземцам в Америке тоже никто не обещал, что бусы у них со временем не заберут.

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#санкции #airbnb
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