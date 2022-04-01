Руководство Microsoft очень сильно переживает о российских детях и больницах

Microsoft стала первой среди крупных компаний, громко заявивших о своём уходе из РФ. Спешно сворачивая дела, представители софтверного гиганта даже не потрудились дать объяснения относительно формата технической поддержки, а также о том, что делать пользователям, купившим официальные лицензии. Злые языки утверждают, что незадолго до этого события случилось большое совещание в Белом доме. Там присутствовали главы крупных американских корпораций, до которых донесли простую мысль о необходимости свернуть дела в России. Якобы, всё должно выглядеть как единый демократический порыв и не иметь отсылок на администрацию США.

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Так вот, целый месяц обладатели лицензионного ПО производства Microsoft в РФ не понимали, что вообще происходит, и как дальше быть. Что же, сегодня появились неожиданные, но позитивные новости. Так, появилось сообщение президента Microsoft Брэда Смит, в рамках которого он описывает причины, вынудившее его пойти на подобные шаги. Со своей стороны отметим, что настоящая причина состоит в новом законе, принятом в России, согласно которому дезертиры потеряют сертификацию и столкнуться со сложностями по возвращении на рынок РФ, но мы дадим слово руководству Microsoft.

Так вот, Брэд Смит ещё 14 марта отправил президенту Украины душещипательное письмо, написав о проблемах, с которыми столкнулись обычные жители России. Якобы, школы, больницы и другие бюджетные организации не должны страдать из-за политики, поэтому руководитель Microsoft попросил В. Зеленского войти в положение всех этих людей. Неизвестно, что на это ответил светоч украинской демократии, но сам факт, что думал он над вопросом больше 2 недель, вызывает массу вопросов. Повторяемся, что в прессе нет данных о том, чем закончилась переписка двух указанных выше персон, поэтому спекулировать на этот счёт не стоит. И всё же, вчера стало известно о возвращении Microsoft на российский рынок.

Сообщается, что покупатели лицензионного ПО смогут и дальше получать официальные обновления. Microsoft продолжит оказывать всю необходимую сервисную поддержку, но только тем лицам и компаниям, которые не попали в санкционный список. Эксперты отмечают, что пока неясно, чем всё это может завершиться. Проблема здесь в политическом давлении, которое оказывается на крупные корпорации по обе стороны океана.

Руководство Microsoft осознаёт, что длительный уход с российского рынка сродни полной потере этого самого рынка. В РФ есть собственный софт, который потенциально способен заменить большую часть западных продуктов. В случае, если Microsoft и другие бросят рынок хотя бы на 6 месяце, есть вероятность, что полнофункциональное ПО отечественной сборки доведут до западных аналогов. Одновременно с этим появились слухи, что сотрудники Microsoft и других компаний требуют навсегда уйти из России. Было бы интересно посмотреть на этих активистов после того, как им предложат урезать зарплату в 2 раза, ведь потери Microsoft окажутся значительными.

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Ну а пока можно констатировать, что Microsoft вернулась и сделала это максимально тихо, хотя уходя громко хлопнула дверью.