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Доходы российских майнеров ощутимо выросли после падения курса рубля и роста подорожания Эфира
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Курс Биткоина растёт. Пока неясно, в чём причина такого явления, но эксперты и не собираются думать на эту тему, поскольку криптовалюты уже большинству из них набили оскомину. Сегодня в тренде стоимость цветных металлов на биржах и ставки на то, что ждёт Европу в случае остановки прокачки газа через российские трубопроводы. Сюда же добавьте опасения относительно невозможности выпускать электрокары, что ударит по энергетической концепции Европы. Словом, пока мы с вами говорим о криптовалютах, весь мир занят тем, что переживает о продуктовом кризисе, пытаясь найти новых поставщиков редкоземельных полезных ископаемых.

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Поскольку мы уже устали писать о проблемах жителей ЕС, то самое время сосредоточится на том, как выживают в это нелёгкое время российские майнеры. Многие из наших читателей уже знают о том, что несколько пулов заблокировали добычу с российских IP. В качестве временного решения стало использование VPN, но это не панацея, ведь биржи держат руку на пульсе и в любой момент могут начать массовые блокировки кошельков. Пока этого не случилось, армия российских фермеров копает Эфир. В последние дни детище Виталика Бутерина вернулось на позиции начала марта, но пока предсказать дальнейшее развитие событий сложно.

Ниже можно изучить таблицу доходности видеокарт на 14:00 22 марта 2022 года. Как видите, ферма, состоящая из 8 GeForce RTX 3080, приносит своему владельцу 28.47 доллара за 24 часа, 854 доллара в месяц, что соответствует 106 долларам на одну видеокарту. Если считать курс российского рубля по 104 за 1 доллар, то получается, что одна видеокарта стоит около 1750 долларов, а значит вернуть вложения можно чуть больше, чем за 16 месяцев.

Долгое время GeForce RTX 3060 Ti считалось одной из наиболее прибыльных видеокарт для майнеров Эфира. Сегодня полная ферма на 8 таких графических чипов приносит 18.69 доллара в сутки, или 560 долларов в месяц. Нетрудно подсчитать, что одна такая карточка будет генерировать около 70 долларов за 30 дней. Поскольку новая GeForce RTX 3060 Ti стоит около 151 тысячи рублей (по курсу 1450 долларов), то вернуть инвестиции станет возможным через 20 месяцев. А вот это уже не так выгодно.

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Сегодня мы обойдёмся без ожиданий перехода Эфира на Proof-of-Stake (PoS). Если это случится в ближайшие несколько месяцев, то в проигрыше останутся все майнеры. В случае, если переход снова отменят, то сотни тысяч ферм продолжат свою деятельность. Также мы не берём в расчёт теоретический рост стоимости криптовалюты, поскольку нет никаких предпосылок для резких колебаний. Всё это значит, что теоретическая выгодность добычи невелика, но только не в российских условиях. Нужно помнить, что в результате резкого курса доллара майнинг в РФ стал намного выгоднее, чем в других странах. Особенно это заметно, когда вы выводите криптовалюту в рубли. Ясно, что покупательская способность национальной валюты упала, но для покрытия кредитов и других бытовых нужд окупаемость стала настоящим подарком.

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#майнинг #эфир
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