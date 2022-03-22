Шанс полной остановки поставок и новых санкций остаёстя высоким

Долгое время нам говорили, что миром управляет капитал, а значит крупные игроки никогда не пойдут на убытки, даже если это будет выгодно политикам. Как показали последние события, мир сошёл с ума, а сегодня у руля кучка запуганных стариков, которых волнуют личные интересы, фактически никак не связанные с потребностями большинства. Глупо даже говорить о том, что обычным жителям Франции или Италии выгодны санкции против России. Точно такая же ситуация и с крупными корпорациями, от автопроизводителей, до полупроводниковых гигантов. Увы, никто никого ни о чём не спрашивает. Будет любопытно посмотреть на последствия столь неразумных поступков, но пока европейские элиты не планируют останавливаться на достигнутом, загоняя население в нищету и продовольственный кризис.

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К примеру, вчера собрался так называемый медный комитет Лондонской биржи металлов (LME). Эти ребята подумали, и порекомендовали прекратить торги с российскими металлами на бирже. В настоящее время подобное решение носит исключительно рекомендательный характер, поэтому его проигнорировали, но это только пока. Уже вскоре Байден отправится в турне по Европе, где потребует от своих вассалов перекрыть себе кислород, отказаться от российского газа и нефти, а взамен получить отеческие объятья США. А зачем что-то ещё, ведь именно об этом так мечтают все жители ЕС.

Представители LME не на шутку напряглись, но заявили, что торги по российским металлам продолжатся. И вот здесь и нужно оценить всю комичность положения. После эпидемии коронавируса мировые запасы меди сократились до 16-летних минимумов, а цена за 1 тонну приближается к 11 тысячам долларов. Эксперты констатируют, что запретительные меры автоматически приведут к взрывному росту стоимости металла по всему миру.

Но даже если Европе удастся путём огромных финансовых потерь залатать некоторые дыры, то с переходом на чистую энергетику могут возникнуть сложности. Любопытное мнение высказал глава Bluejay Mining, который занимается добычей никеля в Гренландии совместно с компанией KoBold Metals. Кстати, среди инвесторов последнего Джефф Безос и Билл Гейтс. Так вот, он констатирует, что глобальный рынок столкнётся с небывалым кризисом, решить который не удастся на протяжение десятилетий. Поставки из РФ настолько огромны, что только на разработку альтернативных месторождений уйдёт десятилетия. Особенно сложно с никелем. До пандемии цена на металл и без того росла, поскольку он используется в производстве электрокаров (аккумуляторы). При этом, если раньше стоимость никеля колебалась на отметках от 10 до 15 тысяч долларов за тонну, то совсем недавно он подорожал до 100 000. В настоящее время ажиотаж спал, но только потому, что никаких санкций США против российских поставщиков никеля не вводила.

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Уже сегодня цена только одного никеля внутри электромобиля равняется 1750 долларам. Сложно даже представить последствия остановки поставок из РФ. Эксперты констатируют, что предугадать действие политиков просто невозможно. Автопроизводители надеются на стабильность, но, похоже, стабильность интересует западные элиты меньше всего. Уже сегодня ясно, что электрокары могут стать заложниками неверных решений, когда учитываются исключительно интересы американского бизнеса, игнорируя потребности европейских компаний.