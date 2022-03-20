Большие майнеры несут опасность для всего рынка криптовалют

Последние несколько месяцев были сложными для рынка криптовалют. Первым разочарованием стал тот факт, что к концу 2021 года цена Биткоина так и не достигла 100 000 долларов. Эксперты долго пытались найти оправдание столь явной несостыковке с заявлениями, высказываемыми на протяжение всего года, но ничего подходящего кроме повышения ставки ФРС не обнаружили. Кто-то даже заговорил о криптозиме, но пока обошлось, ведь несмотря на топтание на месте цифровое золото продолжает пользоваться немалым спросом. Последний раз, когда мы увидели доказательство этому факту, произошёл в конце февраля. Тогда российские и украинские элиты активно инвестировали свои накопления в криптовалюту, что на несколько дней вернуло оптимистам веру в светлое будущее.

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А вообще не всё так плохо. Сегодня Биткоин торгуется на отметке близкой к 42 000 долларов и демонстрирует стабильный рост. Одной из главных проблем действительно выступает повышение ставки ФРС и высокая инфляция в США, но есть один фактор, который беспокоит экспертов куда больше, чем подобные события. Как сообщается, весь 2021 год крупные майнеры накапливали Биткоины. Казалось бы, что в этом такого, ведь каждый волен распоряжаться добытыми монетками по своему усмотрению, но в реальности всё немного иначе. Давайте разберёмся как сегодня работает рынок.

Итак, большая часть добываемых монет сосредотачивается в руках семи крупнейших майнеров. Они владеют огромными мощностями и продолжают постоянно увеличивать мощность сети за счёт покупки нового оборудования. Эти ребята имеют преимущество перед обычными фермерами, поскольку вольны получать ASIC-майнеры напрямую у производителей, что гарантирует им низкие цены и привилегированное положение. Теоретически, для обслуживания гигантских заводов по производству Биткоином нужны колоссальные затраты. Это и оплата электричества, и содержание обслуживающего персонала, не говоря о постоянном обновлении и покупке оборудования, о чём мы написали выше. А вообще и сами владельцы подобных заводиков не прочь купить себе новую яхту или пару сотен дорогостоящих NFT-токенов.

До 2021 года майнеры действительно тратили часть полученных монет на все эти нужды, но после этого перешли на новую стратегию, именуемую HODL. Давайте не будем вдаваться в подробности и отметим лишь, что суть схемы состоит в привлечении крупных инвестиций для продолжения работы. Получается, что владельцы самых крупных ферм по добыче Биткоинов давно перестали заливать на рынок новые монеты. Они прекрасно обходятся сотнями миллионами долларов, которые им дают инвесторы, создавая опасную для рынка ситуацию.

Эксперты полагают, что сегодня для этих компаний всё идёт хорошо, поскольку деньги к ним текут рекой, но перемены назревают. Власти США и Европы возьмут криптовалюты под контроль. Если вы сомневались, что будет именно так, то вспомните какое давление оказывали американские политики на всю сеть криптовалют в рамках новых антироссийских санкций. Большая часть крупных игроков так или иначе пошла на уступки, а ведь это были только рекомендации ребят из Пентагона. Представьте, что случится, если всё это обретёт законные основания. Эксперты опасаются, что регулирование криптовалют может привести к резкому обвалу. В таком случае инвесторы потребуют вернуть деньги, которые они дали майнерам. Вот только самим майнерам для этого придётся начать продавать стремительно дешевеющие Биткоины. Это создаст избыток предложения, что будет накатывать, словно волна, ну а последствия для Биткоина и всего рынка криптовалют будут роковыми.

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На изображении выше можно увидеть количество монет, которое хранят крупные майнеры. Несложно подсчитать, что у ребят из Marathon чуть больше 350 миллионов долларов в виртуальных попугаях. А сколько они получили инвестиций? Вполне возможно, что некоторые закредитованы в несколько раз больше, чем стоит всё железо и накопленные монеты.