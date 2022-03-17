Тестирование проведено журналистами ComputerBase и доказывает ощутимый рост количества кадров в секунду на новом поколении видеокарт AMD

Несколько дней назад мы попытались выяснить, что происходит с видеокартами NVIDIA в ходе многолетнего обновления с помощью драйверов. Как оказалось, установка программного обеспечения никак не влияет на повышение производительности. Неясно, чем вообще занимаются специалисты NVIDIA, поскольку кроме увеличения размера самого программного обеспечения, мы не зафиксировали ровным счётом ничего. Стоит признаться, что даже отсутствие замедления работы видеокарт уже является хорошим знаком, поэтому многие наши читатели были разы узнать, что их старая GeForce GTX 1060 работает спустя годы так же хорошо, как и после релиза.

реклама

Известно, что большая часть рынка принадлежит NVIDIA, а многие наши читатели уверяют, что драйверы AMD грешат постоянными проблемами. Неясно, встречались ли они сами с этими проблемами, или слышали об их существовании от знакомых. В любом случае народ об этом говорит, поэтому создаётся ощущение, что видеокарты Radeon RX 6000-й серии грешат целым ворохом неприятных сюрпризов. Сегодня поспорить с диванными аналитиками решили журналисты сайта ComputerBase. Они провели масштабное тестирование, в результате которого выяснилось, что видеокарты AMD последнего поколения за более чем год после релиза стали значительно быстрее в играх. Случилось это благодаря постоянному улучшению драйверов, а результаты получены после сравнения тестового программного обеспечения на момент релиза и на 16 марта.

Сообщается, что максимальный прирост производительности замечен на видеокарте Radeon RX 6800 ХТ в игре Red Dead Redemption 2. При этом абсолютно вся серия демонстрирует неплохие результаты, которые лучше всего заметны в режиме трассировки лучей. Неплохой прирост наблюдается в Battlefield 2042 и Deathloop, где рост количества кадров в секунду достигает 24% и 36% при прямом сравнении с финальной версией ПО Adrenaline и драйверами 20.11.2/21.9.2. В Far Cry 6 рост fps достигает 28%, а вот в Hellblade и Resident Evil Village показатели немного скромнее: 12% и 12%. Ознакомиться с другими результатами можно на скриншотах выше и ниже.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Если вы полагаете, что рост количества кадров в драйверах AMD Adrenaline доступен только с трассировкой лучей, то сильно ошибаетесь. Так, в Forza Horizon 5 и Assassins' Creed Valhalla было зафиксировано увеличение количества fps на 24% и 30% соответственно. Это означает, что повышение показателей графического процессора с годами возможно, вот только далеко не всем это выгодно. Здесь всё очевидно, ведь увеличив количество кадров на видеокарте за пару лет на 10% вы ставите перед собой сложную задачку. Во-первых, сложно продавать более дорогие модели. Во-вторых, нужно же ещё бить рекорды на новом поколении графических чипов.