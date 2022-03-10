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Замедляет ли NVIDIA старые видеокарты – GeForce GTX 1060 с драйверами 2016 и 2022 года в тесте TG
Что изменилось за эти годы? Стала ли видеокарта GeForce GTX 1060работать медленнее? А может быстрее? Давайте разбираться
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При покупке новой видеокарты вы всегда получаете цветной диск с драйверами. На нём находится программное обеспечение, которое позволяет настроить автоматическое обновление. По мнению NVIDIA (AMD заявляет точно так же), такой подход позволяет получать исправления и патчи, отвечающие за безопасность системы. А вот смысл постоянного обновления драйверов многим непонятен. Кто-то считает, что NVIDIA последовательно и методично ухудшает производительность старых видеокарт. Делается это специально, с целью как следует их замедлить, чтобы пользователи чувствовали неудобства и бежали в магазин за новинками.

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Эта теория заговора живёт в головах огромного количества геймеров, а некоторые из них даже отказываются от установки новых драйверов, поскольку не хотят превращать свою видеокарту в тыкву. У нас нет однозначного ответа на этот вопрос. А вообще, если бы такая практика когда-то проводилась, то её заметили бы эксперты и обычные энтузиасты. Именно поэтому мы обратимся к тестированию, которое проведено силами канала Testing Games. Они взяли старушку GeForce GTX 1060 и прогнали её через 8 популярных игр. Вначале использовался релизный драйвер 368.81, который вышел вместе с самой карточкой в 2016 году. После этого установили более новый драйвер 2022 года за номером 511.79. Давайте изучим таблицу ниже и попытаемся разобраться в проблеме.

Как видите, по первым семи играм никаких просадок нет. Мало того, в некоторых проектах есть увеличение на несколько кадров в секунду. Ну а в Dying Light 2 и вовсе наблюдается значительный прирост fps. Странно, что в Minecraft показатели падают, но это может быть простой ошибкой, либо проблемой данной версии драйвера, что уже не так важно в общем зачёте, поскольку основная масса игр работает или также или даже немного лучше спустя 5 лет инноваций.

И здесь приходится сделать сразу два вывода. Во-первых, никакого ухудшения действительно нет, и это хорошо, поскольку неприятно осознавать, что купленный тобой ранее продукт специально портят. Это значит, что данная теория заговора NVIDIA против геймеров оказалось ложной, но есть ещё и другой вывод. Во-вторых, за 5 лет после выхода видеокарты разработчик не смог сделать ровным счётом ничего для увеличения её производительности. Вполне возможно, что NVIDIA просто не хочет этого делать, поскольку в таком случае видеокарта будет актуальна намного дольше, что не выгодно с экономической точки зрения. А может цели увеличить производительность и вовсе нет. Как бы там ни было, обновлять драйверы каждый месяц нужно только в том случае, если вы опасаетесь взломов. Во всех остальных случаях старые видеокарты остаются без изменений сколько бы NVIDIA не выпускала продвинутого программного обеспечения. Но и это хорошо, ведь падения производительности нет.

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#видеокарты #geforce gtx 1060 #тесты
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