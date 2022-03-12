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Процессоры Intel и AMD вернулись в российские магазины – скидки доходят до 230 000 рублей
Несмотря на страшилки и прогнозы полного дефицита, мы видим большие скидки, хотя цены ещё далеки от рекомендованных
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-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
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После сообщения об уходе с российского рынка ведущих производителей процессоров, магазины взвинтили цены в несколько раз. Что и говорить, если 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X стал стоить 1 миллион рублей. Нужно понимать, что данный камень и раньше пользовался небольшим спросом, а после этого и вовсе стал никому не нужен. Казалось, что это только цветочки, ведь потребителей ждёт затяжной кризис и дефицит, но вчера своё слово сказало правительство, запретившее вывоз подобной техники из страны. Уже к вечеру российские магазины осознали свою неправоту и начали снижать цены на видеокарты. Изучите наш материал, где есть несколько интересных предложений. Мы бы не советовали ничего покупать, поскольку цены будут ещё падать.

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Как оказалось, на видеокартах всё не закончится, ведь уже сегодня магазины начали предлагать скидки на процессоры. Повторимся, что Core i9-12900K за 170 тысяч рублей – это даже близко не нормальная цена. Скорее перед нами попытка нащупать рубеж между высокими ценами, когда магазины будут получать сверхприбыли и стабильным спросом со стороны потенциальных покупателей. Но вернёмся к наиболее выгодным предложениям. Сегодня Ryzen Threadripper 3990X подешевел до 823 тысяч рублей. Это настоящее сумасшествие, ну а щедрая скидка достигла 230 000 рублей. Надо брать!

Для фанатов Intel есть Core i9-11900K за 87 890 рублей. Неясно, по какому курсу менеджеры Ситилинк считали, но получилось пока не очень. Ну а учитывая, что это флагман предыдущего поколения, то брать его даже со скидкой в 75 тысяч не советуем.

Ryzen 9 5900X за 86 тысяч смотрится дико. Купить его может только тот, кто сидит на старом ведре с гвоздями, а иначе понять мотивы потенциальных покупателей подобного камня мы не можем.

Ценовые рекорды бьёт и Ryzen 7 5800X. Ещё недавно за 70 тысяч можно было взять несколько таких камней, но сегодня он ещё и предлагается по скидке в 20 000 рублей.

А вообще цены весьма странные. Например, Core i7-12700F тоже стоит 70 тысяч. Он куда быстрее предыдущего камня, поэтому если вы вдруг решили обзавестись новый компьютером, то присмотритесь именно к этому предложению.

Всего 62 490 стоит Core i5-12600K. Это бодрый середняк, способный в умелых руках догнать более дорогие камни. Сегодня он стоит намного дороже своей рекомендованной цены, но мы не нашли ничего дешевле с подобными показателями.

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Для бедных есть Core i5-12400F за 36 490 рублей. Дальше всё совсем плохо, ведь дешевле только бюджетные 4-ядерные камни с сомнительной производительностью, либо выпущенные ещё в 2020 году. Ещё раз повторимся, что покупать ничего не рекомендуем, а данный материал носил исключительно эстетический характер. Он позволяет осознать одну простую истину: впереди сложное время, но всё не так плохо, как нам пытаются рассказать. Самое главное – это стабилизация курса рубля. Как только он зафиксируется, можно будет выстраивать новую ценовую политику, ну а где заработать денег, это уже ваша проблема.

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#amd #intel #процессоры
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