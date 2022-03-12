Некоторые модели GeForce RTX 3090 подешевели на 120 000 рублей в Ситилинк

После ухода с российского рынка ключевых производителей видеокарт стало ясно, что магазины не планируют удерживать цены на приемлемом уровне. Уже 24 февраля российская розница начала срочно менять ценники, а к началу марта сложилась странная ситуация, когда флагманская GeForce RTX 3090 подорожала до 600 000 рублей. У нас нет данных о том, купил ли кто-то хотя бы одну такую карту, поэтому оставим подобные рассуждения на откуп нашим читателям.

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На дворе 12 марта, ажиотажного спроса на видеокарты нет, а магазинам нужно выживать. Неясно, когда будет новый завоз, но попытка удержать товар любой ценой может привести к опасным последствиям. Именно поэтому мы сегодня можем констатировать, что впервые за две недели цены пошли вниз. Мало того, на отдельные позиции скидки достигают просто невероятных 50%, что выглядит как настоящий аттракцион невиданной щедрости. Давайте бегло пройдёмся по основным предложениям, ну а покупать или нет – это ваш выбор, ведь видеокарты могут как подорожать, так и ещё подешеветь.

GeForce RTX 3090 скинула 120 000 рублей. Это могло бы показаться идеальным предложением, вот только купить видеокарту за 385 тысяч могут себе позволить единицы. Если Ситилинк ещё раз скинет хотя бы 100 000 рубликов, то есть вероятность, что энтузиасты и откликнутся.

NVIDIA Quadro RTX6000 потеряла рекордные 400 000 рублей. Это настоящий рекорд, и не говорите, что такая видеокарта никому не нужна. Это мощный рабочий инструмент, который просто незаменим для целого ряда специалистов. Цена ещё слишком велика, поэтому ждём.

Самая недорогая GeForce RTX 3080 Ti стоит 340 000 рублей. Стоит задуматься, ведь это фактически полный аналог более старшей GeForce RTX 3090, но с урезанным количеством видеопамяти. В реальных играх обе демонстрируют идентичную производительность.

На те же 120 тысяч рублей рухнула цена Radeon RX 6900 XT. А вот здесь можно уже подумать, ведь дешеветь флагман AMD будет медленно, хотя в большинстве игр уступает не больше, чем 5% более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Мы не говорим, что 278 тысяч – это правильная цена, но для кого-то это может показаться и выгодным вложением.

267 тысяч рублей стоит самая дешёвая GeForce RTX 3080. А вот это уже выглядит крайне сомнительным предложением, ведь производительность явно не соответствует скидке. Ждём новых скидок.

Есть ещё и Radeon RX 6700 XT за 202 тысячи. Ещё совсем недавно за такую цену можно было взять GeForce RTX 3090. Времена меняются, ну а мы никого не агитируем. И всё же, это самая недорогая видеокарта, которая с лёгкостью справляется с любыми играми в разрешении 2К.

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В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3070. В играх она медленнее, но с активированным режимом трассировки лучей вырывается вперёд. 197 290 рублей – и она будет вашей уже завтра. Мене скоростные видеокарты рассмотрим в другой раз, ведь там скидки не такие большие.