Ушедшие из России компании не смогут вывезти свои продукты в другие страны

Все ведущие поставщики компьютерного оборудования ушли из России ещё на прошлой неделе. Это значит, что в обозримом будущем возникнет дефицит с процессорами, материнскими платами и многими другими компонентами. Аналогичная ситуация и с уже готовыми системными блоками, моноблоками и ноутбуками, поскольку многие бренды подтвердили своё желание оставить российский рынок на неопределённое время. Сюда же прибавьте и производителей видеокарт, роутеров и десятки другой продукции, которая всегда была доступна и находилась на расстоянии вытянутой руки. Очевидно, что через несколько месяцев поставки нормализуются, а эксперты связывают агрессивные действия не столько с санкциями, сколько с прыгающим курсом рубля. Суть в том, что курс Центробанка не соответствует международному, поэтому новые поставки могут нанести ощутимый урон по прибыли.

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Кто-то просто остановил поставки, в то время как другие решили пойти ещё дальше, начав вывозить товары из российских складов. Именно против этих товарищей направлен новый правительственный запрет, предполагающий ограничения на вывоз электроники за пределы России. В перечне значится 200 наименований, в число которых входит как компьютерное железо, ноутбуки и смартфоны, так и автомобили, медицинское оборудование и многое другое. Таким образом, если завтра Intel решит вывезти из РФ уже находящиеся на складах процессоры, то сделать это будет просто невозможно. Точно такая же ситуация и с другими брендами, которые планировали передислоцировать несколько сотен тысяч ноутбуков на другой рынок.

Аналитики уверяют, что правительство сможет добиться сразу нескольких целей. Во-первых, отдельные бренды предпочтут остаться в РФ, поскольку осознают невозможность вывоза товаров за рубеж. Во-вторых, запасы на складах создадут подушку безопасности, которая будет использоваться для перекрытия жизненно важных поставок и залатывания дыр до тех пор, пока рубль не восстановится. Эксперты отмечают, что попытка перекрыть уход с рынка американских компаний, пока встречает на своём пути множество препятствий. Так, поставки серверного оборудования из Китая уже идут с наценкой в 50%, что для российского бизнеса слишком дорого. Именно поэтому многие просто попытаются переждать кризис без больших растрат на железо.

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А вообще ещё неясно у кого могут дрогнуть нервы. Представьте себе, что AMD на складах в РФ лежит 100 000 процессоров. Пусть месяц они и смогут продержаться, но такое количество просто так вычеркнуть невозможно. Это значит, что они могут выбросить их на рынок, но уже по российским правилам. Все последствия пока предугадать трудно, ведь первым делом необходимо добиться стабилизации курса рубля, а всё остальное уже дело наживное.