На этот раз отличились руководители 1С:Бухгалтерия

Десятки западных компаний дезертировали с территории России. Перечислять их нет никакого смысла, ну а самое интересное нас ждёт уже начиная с понедельника. В США активно готовят новые санкции, в Европе думают о том, как бы не рассердить дядюшку Сэма, ну а бренды различной величины уже вовсю пишут пресс-релизы. Вообще мы бы порекомендовали им не сильно напрягаться. Можно взять заготовку от Microsoft, а после просто заменить названия продуктов на свои. Нет никаких сомнений, что уже вскоре каждый житель РФ ощутит дефицит привычных гаджетов, а купленное лицензионное ПО лишится поддержки.

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На этом фоне уход Microsoft некоторыми воспринимается как сигнал к поднятию пиратского флага. Нужно признать, что идея, разрешить использовать трофейное программное обеспечение дезертиров, рассматривается на самом высшем уровне. Есть все основания полагать, что уже вскоре на законодательном уровне разрешат пользоваться пиратским Windows, Office и другими более дорогими графическими и видеоредакторами. Предполагается, что это даст возможность российским разработчикам взять себя в руки, наладив выпуск альтернатив. Казалось бы, перед этими ребятами открываются невероятные возможности, вот только некоторые из них предпочитают использовать их в своих интересах.

Как сообщается, компания «1С» совершенно внезапно решила повысить цену на ряд собственных продуктов в 10 раз. В частности имеется в виду «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ», которая поставляется вместе с аппаратной защитой на USB-носителях. По словам представителей компании, они столкнулись со сложностями, поскольку не могут предсказать перспективы новых поставок накопителей. Предположим, что проблема действительно есть (весьма сомнительно). Ребята из «1С» видят дефицит комплектующих, а значит закупать флешки будет сложнее. Даже если это и так, то на каком основании нужно понимать цену в 10 раз на купленные по старым ценам накопители? Скорее всего, вопрос останется без ответа, ну а представители компании уверяют, что цены на продукты с программными ключами остались прежними.

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Ну и здесь самое время вспомнить о странном решении руководства Главного научного инновационного внедренческого центра (ГНИВЦ). Вы удивитесь, но там планируют закупиться лицензионными ключами Microsoft на 180 миллионов рублей. Заявка появилась 4 марта, а в планах купить как настольные Windows Professional (1205 ключей), так и Microsoft Office 365 E3 (1150 ключей). Известно, что Microsoft ушла с российского рынка, а значит ни о какой технической поддержке не может быть и речи. Мало того, если в первом случае речь идёт о бессрочных ключах, то вторые прочно привязаны к облачным сервисам софтверного гиганта. Глупо надеяться, что сервисы будут работать в России. Будем надеяться, что руководство ГНИВЦ осознает ошибочность своих действий и уберёт соответствующую заявку. После этого они согласно новому закону (который вскоре появится) смогут зайти на торрент и скачать там оригинальную сборку абсолютно бесплатно. Ну а 180 миллионов можно потратить на более важные дела. Например, внедрить куда-то какую-то инновацию, а иначе зачем ещё существует ГНИВЦ!