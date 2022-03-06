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Найден способ установки Windows 11 на старый процессор без TPM 2.0 – инструкция и подробности
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5 марта весь день ходили слухи о том, что жителям России разрешат пользоваться пиратским программным обеспечением. Уже к вечеру эта информация была официально подтверждена, но с некоторыми оговорками. Так, это будет временно решение. Кроме того, легализация пиратского ПО коснётся только тех брендов, которые ушли с российского рынка. Ясно, что речь в первую очередь идёт о Microsoft. Софтверный гигант продаёт не только программы, но и гарантирует сервисное обслуживание в течение определённого периода. Недавние действия доказали, что соблюдать взятые на себя обязательства никто не планирует. Точно такая же ситуация и с другими компаниями, программное обеспечение которых будет считаться трофейным. При это в пресс-службе Минэкономразвития отмечают, что считают это симметричной мерой в ответ на недружественные действия.

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Всё это значит, что уже вскоре все те, кто долгое время использовал пиратскую Windows, смогут заявлять, что наносят потенциальному противнику экономический урон. В связи с этим возрастёт число установок новой версии операционной системы, которая имеет массу ограничений. Так, вам понадобится процессор Intel, выпущенный в 2018 году и новее (это восьмое поколение), 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб. Пожалуй, самая главная проблема состоит в необходимости наличия на компьютере инструкций TPM 2.0. В большинстве случаев они поставляются с новыми процессорами, поэтому так важно иметь правильный камень. Может показаться, что это не такая большая проблема, вот только с высокой долей вероятности после принудительной установки Windows 11 вы не сможете получать обновления безопасности, что критически важно.

Недавно представители Microsoft опубликовали небольшую инструкцию, позволяющую владельцам старых процессоров обойти требования. Казалось, что проблема решена, вот только необходимость наличия полной поддержки протокола безопасности TPM 2.0 осталась (старый процессор и отдельный физический модуль TPM 2.0). Инструкцию мы выложим ниже, ну а для всех тех, кто не любит сложностей, предлагаем более простой метод. Сообщается, что в новой утилите Rufus 3.18 появилась возможность полного обхода требований Microsoft. Напомним, Rufus позволяет создавать образы Windows 11 для записи на флешку. Функционал крайне простой, но это лишь одна из множества подобных программ.

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После выбора соответствующего образа на компьютере нажмите на пункт «Стандартная установка Windows 11 (TPM 2.0 + безопасная загрузка)». За несколько минут флешка будет полностью готова к работе, а после установки операционной системы ваше старое железо сможет проходить проверку на соответствие требованиям. Ниже инструкция от Microsoft, позволяющая обойти требования к процессору. Помните, что у вас должна быть поддержка TPM 2.0.

  • Нужно перейти в редактор реестра. Для этого нажмите Win + R, а после напишите «regedit».
  • После этого найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup.
  • Создайте новое значение DWORD (выбирайте 32-разрядное).
  • Переименуйте его в «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU» (без кавычек).
  • После этого введите для него значение «1». Бинго!
#windows 11
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