Что перед этим курил Илон Маск, нам неизвестно

Десятилетиями крупные западные компании уверяли нас в том, что они функционируют вне политики, поэтому все жители Земли могут пользоваться сервисами без опаски быть заблокированными из-за своих взглядов. Утверждалось, что Запад – это толерантное и терпимое общество, которое готово слушать и сотрудничать со всеми, кроме радикальных и террористических организаций. В реальности стоит понимать, что у многих экспертов уже тогда иллюзий на этот счёт не было, ведь крупные социальные сети неоднократно давало ход фейковым новостям, затирая данные о тех или иных событиях, происходящих в мире. За примерами ходить не будем, поскольку всё это вы знаете и без нас.

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Одно дело, когда крупный бизнес помогает тем или иным политикам втихую, случайно публикуя посты в поддержку сомнительных личностей, но совсем другое – это открытое выступление. Илон Маск всегда был резким парнем, но по большей части его советникам всё же удавалось направить его на путь истинный. Похоже, на этот раз он действительно сошёл с ума. Всё началось с призыва украинских политиков обеспечить страну спутниковым интернетом Starlink. Миллиардер с энтузиазмом откликнулся, заявив об отправке некоторого количества антенн в страну. Неясно, сколько приёмных станций было получено. Также непонятно, был ли это подарок, или за них всё же пришлось заплатить. Как бы там ни было, смысла в них сегодня нет, поскольку в Украине достаточно развитая связь проводного интернета, да и мобильные сети работают почти везде.

Сегодня Илон Маск снова решил попиариться, рассказав о том, как спрятать антенны во время ракетного удара. Якобы, российские самолёты могут специально искать ценное оборудование и уничтожать его точечно. Пожелаем Илону Маску скорейшего выздоровления, но выбора у нас с вами нет, поэтому просто послушаем его идеи. Прежде всего основатель Tesla посоветовал накрыть тарелку камуфляжем. Главное в этом деле не перестараться, ведь толстый слой может ухудшить качество приёма или вовсе заблокировать работу устройства. Также можно воспользоваться специальными аэрозольными красками, которые позволят скрыть антенну в листве деревьев или на другой местности. Здесь нужно не убить антенну, ведь большая часть подобных покрытий содержат металлические части, которые приведут к потере функциональности.

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Самым оптимальным способом сохранить работу антенны будет размещение её на крыше автомобиля. Последнее звучит ещё более абсурдно. Представьте себе ситуацию, вокруг падают бомбы, а вы выжимаете педаль до предела, пытаясь скрыться от преследования на легковом автомобиле с прикреплённой на крыше антенной. Абсурд. А ведь есть ещё и проблема цены, поскольку стоит спутниковый терминал больше 500 долларов. В данном случае гораздо проще и дешевле купить 3G-модем, местного оператора, который работает по всей стране, положить его в карман и пользоваться интернетом в любом месте в любое время.