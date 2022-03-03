Какую видеокарту купить, если у вас есть лишние деньги? Давайте разбираться

Цены на видеокарты и без того были большими, но после целого ряда спекуляций российских магазинов взмыли в небо. Что странно, пока ни AMD, ни NVIDIA не планируют останавливать поставки, но из-за ажиотажного спроса все торговые точки решили как следует подзаработать. Как вам GeForce RTX 3090 за 538 790 рублей? Судя по всему, кто-то решил ещё подкупить Биткоинов, продавая видеокарту в 4 раза дороже, чем она должна стоит на самом деле.

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Поскольку спрос есть, цены на видеокарты выросли и на вторичном рынке. Например, GeForce RTX 3050 купить дешевле 75 тысяч рублей просто невозможно. Поскольку данная видеокарта и без того стоила дорого, то в текущих обстоятельствах она кажется неоправданно дорогой. И всё же, многие геймеры сидят без видеокарт и долго надеялись на скидки. Сегодня уже очевидно, что в ближайшие месяцы исправить положение не удастся, поэтому для некоторых даже двойная переплата лучше полного отсутствия. Тем более, что даже наши читатели часто пишут, что ждали уже больше полутора лет. Сколько можно!

Именно для них мы предлагаем выбрать наиболее актуальную и недорогую видеокарту начала весны. На самом деле "недорогую" – это явный перебор. В левом углу ринга GeForce RTX 3050. Как вы знаете она стоит 75 000 рублей. В правом углу ринга – Radeon RX 6600. Это крайне удачная модель, которая даже после роста цен стоит 62 000 рублей. Логично было бы предположить, что именно Radeon RX 6600 является аутсайдером и уступает по производительности видеокарте производства NVIDIA. Давайте это выясним. Ниже находится таблица с результатами, составленная по данным тестирования команды Testing Games. Они решили выяснить, какая из видеокарт является наиболее интересной и выгодной для покупки.

Как видите, GeForce RTX 3050 не только дороже, но и уступает Radeon RX 6600 по чистой производительности. Получается, что гоняться сегодня за переоценённой GeForce RTX 3050 нет смысла, тем более что она уступает конкурентке и в майнинге. Если брать средние показатели количества кадров в секунду, то любая из представленных видеокарт выходит на 60 и выше fps, но даже если бы обе карты стоили одинаково, Radeon RX 6600 гораздо перспективнее, поскольку способна обеспечить намного более стабильную скорость и исключает просадки ниже 60 кадров в секунду. В то же время уже сегодня по показателю Low 1% количество кадров на GeForce RTX 3050 падает ниже комфортного предела.

Ещё раз повторяем, что не считаем сегодня разумным покупать любую из указанных ниже видеокарт. Ситуация обязательно стабилизируется. Да, вам снова придётся потерпеть, но выбора то нет, а значит самое время заняться чем-то более реальным и полезным.

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