Последний процессор Core i9-10900K 10-го поколения стоит 79 тысяч рублей, но к моменту выхода материала его уже могли купить

Решение AMD и Intel остановить поставки процессоров в Россию стало полной неожиданностью для торговых сетей. Неясно, сколько времени продлится блокада, также как никто не знает, много ли процессоров находилось на складах на 24 февраля. Эксперты отмечают, что уже вскоре поставки возобновиться, ведь санкции направлены только против военного сектора экономики. Ну а российские магазины отреагировали на такую новость вполне ожидаемо. Вчера мы писали о том, как взвинтили цены отдельные магазины, в то время как другие делают вид, что они не при делах. Но давайте изучим текущую обстановку.

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Прежде всего нас интересует ДНС. Владелец магазина пытается быть максимально ближе к народу, завлекая обычных пользователей распродажами видеокарт по рекомендованным ценам. Так вот, на этот раз в ДНС вы вообще не найдёте раздела с процессорами. Судя по всему, руководство решило придержать такой ценный продукт до лучших времён. Подумайте сами: рубль стремительно теряет в цене, а санкции мешают поддерживать российскую экономику. Как только часть конкурентов распродаст процессоры, можно будет неплохо нажиться, ведь покупались они по прежним ценам, а будут предлагаться уже по новым, которые способны удивить даже видавших виды сторожил.

В Ситилинк тишина. Ещё вчера вечером большая часть выставленных на продажу процессоров была раскуплена. Поскольку ажиотажный спрос ещё не достиг своего апогея, а народ пытается вложить свои деньги хоть куда-то, то неудивительно, что всё было раскуплено очень быстро. По факту остались Ryzen 7 PRO 5750G за просто невероятные 60 тысяч рублей и бюджетный Core i3-10320 за 21 тысячу рублей. Первый стоит слишком дорого, что бы хоть кто-то в здравом уме его купил, а второй слишком слабенький и может заинтересовать только нетребовательных пользователей. Остальные камни не претендуют на лавры игровых, поэтому говорить о них вообще не стоит.

А вот в Онлайн Трейд настоящий праздник жизни. Там вы можете купить всю линейку Intel 11-го поколения, а также флагманы поколения десятого. Правда цены на них взвинтили в 2 раза, поэтому купить вы их не можете. Как вам Core i9-10900K за 79 тысяч рублей? Учтите, что это даже не коробочная версия. Вам пришлют его в маленьком пластиковом стикере. Судя по всему, это не останавливает настоящих геймеров, ведь в наличии остался всего 1 камень.

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Сегодня никаких ссылок. Мы уверены, что вы способны и сами найти адреса этих магазинов, а вот покупать там ничего не рекомендуем. Никто не знает, что будет с рублём. Есть большие сомнения, что ему позволят рухнуть ниже 100 000 за один доллар. Не так важно, что на иностранных площадках его уже слили, ведь это главная задача, которая ставилась перед этими ребятами. В этой связи точно также стоит повременить с покупкой криптовалюты, которая будет вам стоить даже не 90 рублей за 1 доллар по курсу, а все 110 и дороже.