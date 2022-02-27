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AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
Есть мнение, что поставки вскоре возобновятся, но точных сроков пока нет
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Первый санкционный пакет введён в действие. Уже 25 февраля стало известно о новых ограничениях, которые будут касаться всех крупных производителей электроники и полупроводников. При этом нужно понимать, что санкциями затронут исключительно государственный оборонный и научно-технический сектор, включая космос и авиацию и кораблестроение. В то же время потребительский сектор должен был остаться вне санкций. Несмотря на это отдельные горячие головы уже начали бравировать собственной инициативой, нанося ущерб обычным жителям РФ и, в первую очередь, себе.

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Вчера сообщалось, что поставки электроники продолжатся. Теоретически, это значит, что жители России не потеряют доступ к новым смартфонам, телевизорам, холодильникам и любой другой продукции, которую используют в бытовых нуждах. Теоретически, но в реальности всё может быть иначе, чему уже есть явные подтверждения. Так, сегодня стало известно о решении AMD и Intel остановить поставки своей продукции на территорию РФ. Представители Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подтвердили данную информацию, но сами зарубежные компании отказываются от комментариев. Судя по всему, идут масштабные консультации, по итогам чего и будут приниматься какие-то дальнейшие шаги.

Эксперты отмечают, что причина здесь может быть в том, что AMD и Intel пытаются понять, как работать в условиях новых санкций. Дело в том, что к продаже запрещены поставки продукции двойного назначения, которая может использоваться в военном и всех попавших под санкции секторах. При этом практически вся современная электроника вполне может быть задействован на государственных предприятиях. В связи с этим выдвигается предположение, что остановка поставок носит временный характер. А вот назвать сроки возобновления отгрузок полупроводников, пока никто не может.

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Ситуация до боли напоминает цирк, который творится вокруг компании Huawei, только на этот раз ребята из США решили, что пришло время больших свершений. Стоит отметить, что к санкциям уже присоединилась тайваньская TSMC. Это значит, что все заказы российских процессоров Байкал и Эльбрус заморожены, а уже готовые камни останутся на заводах. Что до потерь западных производителей, то российский рынок в сравнении с другими странами не такой уж и большой. Так, из 4.47 миллионов долларов, которые были в 2021 году выручены на рынке полупроводников, на РФ пришлось всего 50.3 миллиарда долларов. Это чуть больше одного процента, а значит многие западные компании вполне способны на несколько недель или даже месяцев пожертвовать продажами. Сегодня присоединения к санкциям может быть для них гораздо выгоднее, поскольку можно не опасаться гнева Госдепа, ну а многие из них знают о таком понятии, как отложенный спрос, ведь после появления в продаже дефицитной продукции, её ещё долго будут сметать с полок изголодавшиеся потребители.

#amd #intel #процессоры #санкции
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