Первый санкционный пакет введён в действие. Уже 25 февраля стало известно о новых ограничениях, которые будут касаться всех крупных производителей электроники и полупроводников. При этом нужно понимать, что санкциями затронут исключительно государственный оборонный и научно-технический сектор, включая космос и авиацию и кораблестроение. В то же время потребительский сектор должен был остаться вне санкций. Несмотря на это отдельные горячие головы уже начали бравировать собственной инициативой, нанося ущерб обычным жителям РФ и, в первую очередь, себе.
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Вчера сообщалось, что поставки электроники продолжатся. Теоретически, это значит, что жители России не потеряют доступ к новым смартфонам, телевизорам, холодильникам и любой другой продукции, которую используют в бытовых нуждах. Теоретически, но в реальности всё может быть иначе, чему уже есть явные подтверждения. Так, сегодня стало известно о решении AMD и Intel остановить поставки своей продукции на территорию РФ. Представители Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подтвердили данную информацию, но сами зарубежные компании отказываются от комментариев. Судя по всему, идут масштабные консультации, по итогам чего и будут приниматься какие-то дальнейшие шаги.
Эксперты отмечают, что причина здесь может быть в том, что AMD и Intel пытаются понять, как работать в условиях новых санкций. Дело в том, что к продаже запрещены поставки продукции двойного назначения, которая может использоваться в военном и всех попавших под санкции секторах. При этом практически вся современная электроника вполне может быть задействован на государственных предприятиях. В связи с этим выдвигается предположение, что остановка поставок носит временный характер. А вот назвать сроки возобновления отгрузок полупроводников, пока никто не может.
Ситуация до боли напоминает цирк, который творится вокруг компании Huawei, только на этот раз ребята из США решили, что пришло время больших свершений. Стоит отметить, что к санкциям уже присоединилась тайваньская TSMC. Это значит, что все заказы российских процессоров Байкал и Эльбрус заморожены, а уже готовые камни останутся на заводах. Что до потерь западных производителей, то российский рынок в сравнении с другими странами не такой уж и большой. Так, из 4.47 миллионов долларов, которые были в 2021 году выручены на рынке полупроводников, на РФ пришлось всего 50.3 миллиарда долларов. Это чуть больше одного процента, а значит многие западные компании вполне способны на несколько недель или даже месяцев пожертвовать продажами. Сегодня присоединения к санкциям может быть для них гораздо выгоднее, поскольку можно не опасаться гнева Госдепа, ну а многие из них знают о таком понятии, как отложенный спрос, ведь после появления в продаже дефицитной продукции, её ещё долго будут сметать с полок изголодавшиеся потребители.