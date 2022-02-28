Кто-то поднял цены в несколько раз, тогда как другие и вовсе остановили продажи процессоров

Американский санкционный план медленно, но, верно, реализуется по уже проверенному временем сценарию. Очевидно, что весь пакет уже был проработан давно, ведь уже спустя несколько часов после начала военных действий появились первые подробности о входящих в списки физлицах, государственных структурах, банках и крупных компаниях. Спустя сутки подтянулись сочувствующие партнёры, а следом и те, кто просто хочет выслужиться перед дядюшкой Сэмом. Неясно, замечают ли в США все эти движения, но самым громким заявлением последних дней стало прекращение поставок процессоров в РФ со стороны AMD и Intel. Мы уже поясняли, что это временная мера, но диванных бойцов по обе стороны виртуального фронта уже было не остановить.

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Вообще неясно, когда поставки снова возобновятся, а значит вот-вот наступит дефицит. Очевидно, что процессоры – это не ажиотажный товар, поэтому брать его впрок нелогично. Судя по всему, российским магазинам логика чужда, поэтому они тут же взвинтили цены на попавшие под санкции процессоры. Ниже можно увидеть новые цены, которые очень сильно отличаются от того, что можно было увидеть ещё два дня назад. Данные предоставлены по нескольким торговым сетям и составлены российскими журналистами.

Наиболее оторваны от реальности ребята из НИКС. Так, так пытаются продать Ryzen 9 5950X за баснословные 172 260 рублей, хотя его рекомендованная цена даже с учётом падения курса рубля не должна была превысить 68 000 рублей. Более гуманный ценник в Регарде, и вообще создаётся такое ощущение, что там царит настоящее благоденствие. Вот только всё не так, ведь администрация решили, что пока продавать процессоры не будет. Мало ли, вдруг уже на следующей неделе разразиться настоящий дефицит, что позволит наварить на них побольше денег.

Не радует и Онлайн трейд, где цены не просто кусаются, а готовы отхватить вам всю руку вместе с кошельком. Поведение DNS уже находится на повестке дня в ФАС РФ, поскольку недавно они уже подняли цены на всю продукцию на 30%. Похоже на то, что жажда наживы просто затуманила разум руководству этого магазина, поскольку ловить здесь тоже нечего.

В Ситилинк не стали играть с огнём. Вместо этого они пока удалили целый раздел с процессорами. Вполне возможно, что уже завтра он снова появится с обновлёнными ценниками, а пока там делают вид, что ничего не случилось. Мало ли, вдруг все решат, что это техническая ошибка.

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Если у вас есть информация по другим торговым точкам, обязательно пишите об этом в комментариях. В очередной раз просим вас воздержаться от политики. Есть достаточно ресурсов, где ваше мнение оценят, а в данном случае стоит обсудить беспрецедентное поведение российских вендоров.