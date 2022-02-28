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Курс рубля рухнул, Биткоин дешевеет, а аналитики ожидают роста цифрового золота до $50 000
Утром 28 февраля на бирже Forex курс рубля к доллару достигал 127 рублей
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Два последних дня в воздухе царило напряжение. И речь даже не о боевых действиях, а предчувствии затяжного кризиса, в котором нам всем предстоит жить. Первая ласточка прилетела с рынка Forex, где идут торги по русскому рублю, и где один американский доллар ещё утром 28 февраля стоил 127 рублей. В настоящее время курс опустился до 117 рублей, но ситуация критическая. Вполне возможно, что данная ситуация не повлияет на реальное положение, ведь Центробанк РФ не повышал курс национальной валюты. И всё же народ встревожен, а обменники будут продавать зелёные бумажки ещё дороже, чем на западных биржах.

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Цена на газ на Европейском рынке подпрыгнула на 35% и превысила 1 450 долларов за 1000 метров кубических. То ли ещё будет, ведь европейские страны отказываются от российского газа и уверяют, что теперь будут рассчитывать только на поставки из США. К счастью для потребителей из Европы, на носу весна, а иначе бы им пришлось платить за газ по 5000 долларов, ведь ребята из США воспользуются сложившейся ситуацией для извлечения максимальной выгоды.

Но вернёмся к криптовалютам. Как видите, после пятничной эйфории, когда эксперты писали о скором преодолении Биткоином отметки в 50 000 долларов, цифровое золото пошло на спад. Эфир последовал примеру старшего брата, а настроение уже не такое боевое, как было ещё сутки назад. Аналитики продолжают нас уверять в том, что Биткоин уже закончил своё падения. Якобы, текущая коррекция завершена, а впереди нас ждут новые рекорды. Приводятся мудрёные графики, большая часть из которых представляют собой притянутые за уши цифры, когда часть информации игнорируется, а другая – представляется в нужном свете.

Ну а более сдержанные эксперты констатируют, что многое будет зависеть от следующих дней, когда ожидаются важные заявления относительно санкционной политики США и партнёров. 2 марта Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Палате представителей. Он расскажет о планах ведомства и поделится информацией о том, как страна будет выходить из затяжного кризиса и бороться с инфляцией. 3 марта ожидается публикация по занятости в США. Это также один из важнейших индикаторов, который способен оказать влияние на рынок криптовалют. Если информация окажется позитивной, либо нейтральной, то есть шанс увидеть Биткоин дороже 45 000 долларов.

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Как вы понимаете, сегодня лучше не покупать доллары и тем более Биткоины. Биржи будут ориентироваться на курс Forex, поэтому ваши потери в любом случае окажутся критическими. В такой ситуации лучше немного подождать, ведь всё меняется настолько стремительно, а делать какие-то выводы можно будет только после тех или иных решений политиков.

#криптовалюты #биткоин
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