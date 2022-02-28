Два последних дня в воздухе царило напряжение. И речь даже не о боевых действиях, а предчувствии затяжного кризиса, в котором нам всем предстоит жить. Первая ласточка прилетела с рынка Forex, где идут торги по русскому рублю, и где один американский доллар ещё утром 28 февраля стоил 127 рублей. В настоящее время курс опустился до 117 рублей, но ситуация критическая. Вполне возможно, что данная ситуация не повлияет на реальное положение, ведь Центробанк РФ не повышал курс национальной валюты. И всё же народ встревожен, а обменники будут продавать зелёные бумажки ещё дороже, чем на западных биржах.
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Цена на газ на Европейском рынке подпрыгнула на 35% и превысила 1 450 долларов за 1000 метров кубических. То ли ещё будет, ведь европейские страны отказываются от российского газа и уверяют, что теперь будут рассчитывать только на поставки из США. К счастью для потребителей из Европы, на носу весна, а иначе бы им пришлось платить за газ по 5000 долларов, ведь ребята из США воспользуются сложившейся ситуацией для извлечения максимальной выгоды.
Но вернёмся к криптовалютам. Как видите, после пятничной эйфории, когда эксперты писали о скором преодолении Биткоином отметки в 50 000 долларов, цифровое золото пошло на спад. Эфир последовал примеру старшего брата, а настроение уже не такое боевое, как было ещё сутки назад. Аналитики продолжают нас уверять в том, что Биткоин уже закончил своё падения. Якобы, текущая коррекция завершена, а впереди нас ждут новые рекорды. Приводятся мудрёные графики, большая часть из которых представляют собой притянутые за уши цифры, когда часть информации игнорируется, а другая – представляется в нужном свете.
Ну а более сдержанные эксперты констатируют, что многое будет зависеть от следующих дней, когда ожидаются важные заявления относительно санкционной политики США и партнёров. 2 марта Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Палате представителей. Он расскажет о планах ведомства и поделится информацией о том, как страна будет выходить из затяжного кризиса и бороться с инфляцией. 3 марта ожидается публикация по занятости в США. Это также один из важнейших индикаторов, который способен оказать влияние на рынок криптовалют. Если информация окажется позитивной, либо нейтральной, то есть шанс увидеть Биткоин дороже 45 000 долларов.
Как вы понимаете, сегодня лучше не покупать доллары и тем более Биткоины. Биржи будут ориентироваться на курс Forex, поэтому ваши потери в любом случае окажутся критическими. В такой ситуации лучше немного подождать, ведь всё меняется настолько стремительно, а делать какие-то выводы можно будет только после тех или иных решений политиков.